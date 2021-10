Real Madrid vs. Osasuna: ¿en qué horario y canal ver EN VIVO el partido por Laliga Santander?

Continúa Laliga Santander. Real Madrid vs. Osasuna juegan este miércoles 27 de octubre en el Santiago Bernabéu. El encuentro por la décima jornada del campeonato español arrancará a las 2.30 p. m. (hora peruana) y se podrá sintonizar vía ESPN. Con 20 puntos, los merengues pugnan por ser líderes del certamen . Para ello, están obligados a vencer y hacer respetar la casa, en la que no juegan desde el pasado 18 de septiembre, fecha en la que perdió por 2-1 contra el Sheriff por Champions League.

¿Cómo llega Real Madrid?

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti es el actual candidato a levantar el título esta temporada. Su última hazaña ha sido derrotar por 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, en un enfrentamiento en el que los blancos dominaron el juego.

¿Cómo llega Osasuna?

Sin embargo, los rojillos también atraviesan por un buen momento futbolístico. El equipo de Jagoba Arrasate es la revelación del torneo y actualmente pelea por meterse en los primeros cinco lugares del tablero . Si bien en su último cotejo igualó por 1-1 contra Granada, Osasuna viene decidido a robarle los tres puntos al Real Madrid.

Real Madrid vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de octubre ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga?

El choque de Real Madrid vs. Osasuna comenzará en horario de Perú desde las 2.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Osasuna?

¿Dónde ver Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Osasuna por internet , puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Osasuna: alineaciones probables

Posible alineación de Real Madrid

Mendy, Militao, Alaba, Vázquez, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Rodrygo, Vinícius Jr. y Benzema.

Posible alineación de Osasuna

Herrera, Vidal, Unai García, David García, Oier, Darko, Ávila, Torres, Rubén García, Cote, Torró.

¿Dónde se jugará el partido de Real Madrid vs. Osasuna?

El Real Madrid vs. Osasuna se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, epicentro que cuenta con un aforo para 81 044 asistentes. El coloso se ubica en el paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, España.