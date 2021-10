Barcelona vs. Rayo Vallecano: ¿en qué canal y horario sintonizar en vivo el partido por Laliga Santander?

Barcelona vs. Rayo Vallecano se ven las caras por la décima fecha de Laliga Santander este miércoles 27 de octubre. A partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), el Estadio de Vallecas albergará el juego, que será transmitido por DirecTV Sports. Una prueba de fuego para Ronald Koeman, que actualmente ubica a su equipo en el noveno lugar de la tabla del torneo español . Con ello, su salida del club blaugrana se acerca, y hoy Radamel Falcao podría sentenciar al estratega holandés.

¿Cómo llega Barcelona?

El futuro de Koeman pende de un hilo, más ahora que cayó por 2-1 en el clásico ante Real Madrid, y peor aún, en el mismo Camp Nou. Ahora, la idea del equipo es pasar la página y hacerle frente a los franjirrojos para sumar de a tres en el tablero

¿Cómo llega Rayo Vallecano?

Barcelona no la tendrá fácil, pues Falcao, flamante fichaje del Rayo Vallecano, podría marcar su primer gol con la escuadra en arco culé . No sería la primera vez que le anotaría al Barcelona, pues vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid lo hizo durante la temporada 2012-2013.

Barcelona vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Rayo Vallecano ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de octubre ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio Vallecas ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juega Barcelona vs. Rayo Vallecano por LaLiga?

En Perú, el Barcelona vs. Rayo Vallecano arrancará desde las 12.00 p. m. En España; sin embargo, iniciará a las 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Rayo Vallecano?

Argentina: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Star+, GUIGO, ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Chile: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Chile

Colombia: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Perú

Uruguay: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: directvsports.com , DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Dónde ver Barcelona vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Rayo Vallecano por internet , puedes sintonizar la señal de DirecTV Sports, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Barcelona vs. Rayo Vallecano: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Eric García, Sergi Roberto; De Jong, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Dest y Memphis Depay.

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Saveljich, Catena, Garcia, Valentín, Comesaña, Merquelanz, Trejo, Álvaro Garcia, Martín.