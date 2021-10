Atlético Nacional vs. Once Caldas: ¿qué canal transmitirá el partido por la Liga BetPlay de Colombia?

Atlético Nacional vs. Once Caldas se enfrentan este miércoles 27 de octubre desde 8.05 p. m. (hora peruana) por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga BetPlay - Colombia. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Atanasio Girardot y se podrá ver por Win Sports.

Un choque histórico pero con realidades distintas. El verde de Medellín está puntero en el campeonato y es un candidato serio al titulo colombiano este año. Mientras tanto, los de Once Caldas buscarán salir del fondo de la tabla en su visita al Atanasio Girardot.

¿Cómo llega Atlético Nacional?

Atlético Nacional viene de clasificar a la final de la Copa BetPlay tras superar al Cali y de derrotar al América en el Clásico del fin de semana, por lo que la confianza en plantel es plena para mantenerse como primero en la tabla.

¿Cómo llega Once Caldas?

El Blanco de Manizales marcha en las posiciones finales de la tabla y parece haber resignado desde temprano sus opciones de pelear por el título este semestre, sin embargo, visitar a Nacional siempre es especial en el que ha sido llamado el Clásico de Campeones Continentales.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: ficha del partido

Partido Atlético Nacional vs. Once Caldas ¿Cuándo juegan? Este miércoles 27 de octubre ¿A qué hora? 8.05 p. m. hora peruana y colombiana ¿Donde? Estadio Atanasio Girardot, Medellín ¿En qué canal? Win Sports

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Once Caldas por la Liga BetPlay?

El encuentro Atlético Nacional vs. Once Caldas comenzó a las siguientes horas, según el país donde te encuentres:

Perú : 8.05 p. m.

Colombia : 8.05 p. m.

Ecuador: 8.05 p. m.

Estados Unidos: 9.05 p. m. (Miami, Nueva York)

Venezuela: 9.05 p. m.

Bolivia: 9.05 p. m.

Paraguay: 10.05 p. m.

Chile: 10.05 p. m.

Argentina: 10.05 p. m.

Uruguay: 10.05 p. m.

España: 3.05 a. m. (jueves 28).

¿Qué canal transmite el partido Atlético Nacional vs. Once Caldas?

El duelo entre Atlético Nacional vs. Once CaLdas se transmitirá por TV a través de la señal de Win Sports en territorio colombiano.

Win Sports+ EN VIVO

Satélite

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

Claro TV: Canal 523 (HD).

Cable

Claro TV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD).

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

Claro TV: Canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Atlético Nacional vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Atlético Nacional vs. Once Caldas: alineaciones probables

Atlético Nacional: Quintana; Marulanda, Perea, Olivera, Banguero; Rovira, Gómez; Pabón, Guzmán, Castro; Duque.

Once Caldas: Ortíz; Viáfara, Buschiazzo, Giraldo, Roa; Palacios, Higuita; Pérez, Otálvaro, Carreazo; Pérez.

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Nacional vs. Once Caldas?

El Atlético Nacional vs. Once Caldas se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.