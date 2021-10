Partidos de hoy, martes 26 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Para esta fecha tenemos en el ámbito internacional la continuación de La Liga de España, la principal competición a nivel de clubes del país, donde se enfrentaran Espanyol vs. Athletic Club. Asimismo, en Inglaterra se desarrollará los partidos de Chelsea vs Southampton y Alianza Petrolera vs Medellín por la copa de la Liga Inglesa.

En tanto, en Sudamérica se enfrenta Envigado vs Millonarios y Alianza Petrolera vs Medellín en la primera división de Colombia. Conoce aquí los horarios de cada partido y en que canal serán transmitidos. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de los encuentros a través de La República Deportes.

Copa de la Liga Inglesa

Chelsea vs Southampton

Canal: ESPN2 Sur, Star+

Hora: 1.45 p. m.

Arsenal vs Leeds United

Canal: Bet365, ESPN Brasil

Hora: 1.45 p. m.

Queens Park Rangers vs Sunderland

Canal: Bet365, DAZN

Hora: 1.45 p. m.

La Liga España

Deportivo Alavés vs Elche

Canal: ESPN3 Sur, Star+, Bet365

Hora: 12.00 p. m.

Espanyol vs Athletic Club

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 2.00 p. m.

Villarreal vs Cádiz

Canal: DIRECTV Sports Peru

Hora: 2.30 p. m.

Italia - Serie A

Spezia vs Genoa

Canal: ESPN2 Sur, Star+, Bet365

Hora: 11.30 a. m.

Venezia vs Salernitana

Canal: Star+, Bet365, Star+, DAZN

Hora: 11.30 a. m.

Milan vs Torino

Canal: Star+, Bet365, ESPN (Brasil)

Hora: 1.45 p. m.

Copa de Alemania

1860 München vs Schalke 04

Canal: Sky Sport 2/HD, Sky Sport 4/HD, Sky Go

Hora: 11.30 a. m.

Borussia Dortmund vs Ingolstadt

Canal: Sky Sport 2/HD, Sky Sport 4/HD, Sky Go

Hora: 11.30 a. m.

Nürnberg vs Hamburger SV

Canal: Sky Sport 2/HD, Sky Sport 4/HD, Sky Go

Hora: 1.45 p. m.

Chile - Primera División

Cobresal vs O’Higgins

Canal: Bet365, Estádio TNT Sports

Hora: 9.00 a. m.

Colombia - Primera División