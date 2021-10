Paolo Guerrero y su último gol como jugador del Internacional de Porto Alegre

Paolo Guerrero se despidió del Internacional de Porto Alegre. Esta mañana, 26 de octubre, el delantero peruano llegó a un mutuo acuerdo con el club brasileño para rescindir su contrato que finalizaba el 31 de diciembre de este año. Guerrero terminó su vínculo con el Colorado después de tres largos años, ya que llegó en agosto de 2018 procedente del Flamengo. El ‘Depredador’ se fue sin disputar un solo partido luego participar con la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 donde quedó nuevamente sentido de su rodilla.

El experimentado artillero quedo desafectado luego del partido frente la selección chilena, el 7 de octubre, en la fecha triple de este mes por las eliminatorias sudamericanas. Paolo Guerrero solo disputó 62 minutos frente a la Roja. Después del partido el capitán de la Blanquirroja comentó sus molestias que le impidió estar en óptimas condiciones.

“¿Cuánto me falta para llegar a mi nivel? Primero tengo que resolver el tema de mi rodilla que parece que no me quiere dejar jugar. Lo estoy manejando con calma y con paciencia. Para mí es importante estar jugando con la selección, en mi equipo no puedo jugar y eso me deja un poco triste.”

Guerrero quedó desafectado de la Bicolor para los duelos ante Bolivia y Argentina, y posteriormente desde Brasil se empezó a informar que él y el Inter de Porto Alegre estaban en conversaciones para rescindir su contrato. Después de dos semanas aproximadamente, se anunció su salida del club brasileño mediante un comunicado que publicó el Colorado este martes.

“El Sport Club Internacional y el futbolista Paolo Guerrero, tras mutuo interés, ajustaron la terminación anticipada del contrato de trabajo. Gran ídolo del fútbol peruano y con una trayectoria mundialmente reconocida, el delantero vistió la camiseta colorada en 72 partidos y marcó 32 goles. El club le da las gracias y le desea éxito en la continuación de su carrera.”

Su último gol con la camiseta del Interaccional de Porto Alegre

Paolo Guerreo convirtió su último tanto en la victoria de su equipo ante el Fluminense por 4-2 en la decimosexta fecha de la liga brasileña. Al minuto 94, el ‘Depredador’ sentenció el marcador en el estadio Beira-Rio.