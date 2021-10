Liga 1 Betsson: se reprograman los partidos de la fecha 17 de la Fase 2

La Fase 2 de la Liga 1 Betsson llega a su fin esta semana con la jornada 17, entrega en la que se definirán a los clubes que representarán al Perú en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Además, se conocerán a dos los equipos que descenderán en el acto y el que disputará el repechaje por la permanencia. Por este motivo, la organización del torneo hizo modificaciones en la programación en la que solo dos partidos no se jugarán en simultáneo.

De esta manera, Alianza Lima y Cienciano se encargarán de abrir el telón de esta última fecha. Ambos se enfrentarán en el Iván Elías de Villa el Salvador, cruce en el que solo se disputan puntos, pues ambos ya aseguraron su presencia en torneos internacionales.

PUEDES VER Alianza Lima es el líder de la tabla fair play 2021 de la Liga 1

El sábado habrá siete partidos en simultáneo, siendo los más destacados Cusco FC vs. Sport Huancayo, Alianza UDH vs. Ayacucho FC y Binacional vs. César Vallejo, encuentros donde se define la baja y clasificación a torneos internacionales.

Al día siguiente, Universitario y Melgar se verán las caras. Ambos son rivales directos, pues el Rojinegro, que por ahora está en la Sudamericana, buscará vencer a los cremas para desplazarlos y sacar el boleto de la Libertadores.

A continuación, conoce los días, horarios y lugares de los cotejos de la máxima categoría del fútbol peruano.

Programación de la Liga 1 Betsson - fecha 17