Jefferson Farfán a su familia: “Tantos años afuera no me permitían tenerlos a todos conmigo”

Jefferson Farfán vive un cumpleaños distinto como capitán de Alianza Lima. Regresar a las filas del elenco blanquiazul le permitió estar más cerca de los suyos y así lo destacó en su última publicación de Instagram, portal en el que compartió fotos donde aparece junto con su madre e hijos.

Con las postales dejó un mensaje para expresar su alegría por lo que está generando en la hinchada íntima y de la selección peruana.

“Hoy cumplo 37 años y me siento bendecido y agradecido con todas las muestras de cariño de tantas personas que se acordaron de mí en esta fecha tan especial. Saber que de alguna manera u otra generas sensaciones y sentimientos especiales en otros me llena de alegría”, inició el exjugador del Schalke 04.

Luego se refirió a su familia, a la que tiene más cerca que cuando militaba en el fútbol europeo. “Fechas como estas ahora tengo la dicha de poderlas celebrar al lado de mis seres más amados, mi familia… Tantos años afuera no me permitían tenerlos a todos conmigo y por ello valoro aún más el poder celebrar junto a ellos otro año más de vida. Ellos son mi mejor regalo. Por ellos todo, con ellos todo, sin ellos nada. Happy birthday to Me”, expresó.

Jefferson Farfán recibe saludos de sus anteriores clubes

Schalke 04, club con el que ganó la Copa Alemana en 2011, mostró una imagen de lo crucial que fue Farfán en su historia. “Feliz cumpleaños, Jefferson Farfán”, reza la publicación en la que también aparece la foto de la ‘Foquita’ alzando un trofeo.

Por otro lado, PSV, el primer club que le abrió las puertas del fútbol extranjero a Jefferson Farfán, tampoco se olvidó del peruano. “Feliz cumpleaños, ‘Foquita’”, publicó junto a un video de algunos goles memorables que dejó el actual jugador blanquiazul. Con el equipo de Eindhoven, el peruano ganó cuatro títulos de la Eredivisie.

Desde Rusia, no faltó el saludo del Lokomotiv, el último club de Europa en donde estuvo ‘Jeffry’. “Un día en la historia. ¡Farfán tiene 37 años! El 26 de octubre, Jefferson Farfán celebra su cumpleaños, uno de los líderes del Lokomotiv en la temporada 2017/18, cuando el equipo volvió a ganar las medallas de oro del campeonato nacional 14 años después”, escribió la Locomotora.