Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera EN VIVO: hora y canal para ver la Liga BetPlay

Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera EN VIVO se miden por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2021 a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana y colombiana). La transmisión del cotejo estará a cargo de los canales Win Sports y Win Sports+, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen al término del cotejo.

Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera: ficha del partido

Partido Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 26 de octubre ¿A qué hora? 6.00 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio Daniel Villa Zapata ¿En qué canal? Win Sports, Win Sports+

¿A qué hora juegan Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera?

En territorio colombiano, el juego Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera se iniciará a las 6.00 p. m. (misma hora en Perú). Consulta la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (miércoles 26).

Tres empates consecutivos es la decepcionante racha que tiene al Independiente Medellín fuera de la zona de clasificación a la siguiente fase de la Liga BetPlay 2021. El DIM, undécimo puesto en la tabla con 20 puntos, intentará volver al triunfo en casa de Alianza Petrolera, que por ahora tiene un boleto para la próxima ronda.

El Poderoso de la Montaña desaprovechó la chance de conseguir una valiosa victoria como local al dejarse igualar 2-2 por Deportes Tolima en la agonía de su último cotejo. Agustin Vuletich marcó un doblete en aquel encuentro, pero sus compañeros no supieron cuidar la ventaja.

El DIM no sabe lo que es ganar desde hace tres fechas. Foto: Dimayor

La Máquina Amarilla, en tanto, perdió por la mínima en su reciente visita a Quindío. El elenco de Barrancabermeja está en la séptima casilla con 22 puntos, puesto del que podría ser relegado si cae en esta jornada.

Independiente Medellín y Alianza Petrolera ya empataron 2-2 en abril de este año. Como local, Petrolera no pierde ante Medellín desde la temporada 2017, cuando concedió un 1-2 por el Torneo Apertura.

¿Qué canal transmite Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera?

La televisación del encuentro Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera estará a cargo de Win Sports y Win Sports+ en exclusiva para territorio colombiano. Estos canales cuentan con los derechos de la Liga BetPlay y pueden contratarse con los principales proveedores de TV por cable y/o satélite.

¿Cómo seguir Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera, ingresa a la plataforma Win Sports ONLINE, servicio de streaming donde podrás disfrutar la programación del canal Win Sports. En caso no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera?

El escenario para el enfrentamiento de Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera será el Estadio Municipal de Fútbol Daniel Villa Zapata, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Barrancabermeja.

Posible formación de Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Juan José Aguilar, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Juan Carlos Díaz, David Loaiza; Leonardo Castro, Vladimir Hernández, Jaen Pineda; y Agustín Vuletich.

Historial reciente de Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera