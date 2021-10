Ferdinand tras la goleada al United: “Estarán avergonzados; su orgullo estará tocado”

Luego de la dolorosa y humillante derrota (0-5) del Manchester United ante el Liverpool, diferentes personajes del fútbol han criticado duramente al técnico Ole Gunnar Solskjaer. Uno de ellos es el histórico defensor Rio Ferdinand, quien declaró en el podcast Vibe with five que el plantel actual no tiene identidad.

El exdefensor del Manchester United cuestionó la dirección del estratega noruego: “Cuando ves el partido piensas: ¿Qué somos? ¿El entrenador le está dando a los jugadores la información correcta?”.

“Fue una vergüenza. Estuve allí cuando el Manchester City nos ganó 6-1 en casa. Pero teníamos una identidad a la que recurrir un par de semanas después”, recordó el inglés.

Rio aseguró que en la interna los jugadores no la están pasando bien; además, indicó que tienen que hablar mucho entre ellos. “Estarán avergonzados; su orgullo estará tocado. Necesitarán largas reuniones para hablar. El Manchester United ahora mismo se encuentra en una muy mala situación”, finalizó.

A pesar de este mal momento, los directivos de los Diablos Rojos creen que Solskjaer amerita una oportunidad más para solucionar la crisis deportiva del club. Con la venia de los altos mandos de los de Old Trafford, el noruego estará presente el sábado ante Tottenham por la fecha 10 de la Premier League.

Por otro lado, la prensa española insiste en que Zinedine Zidane sigue siendo el favorito para asumir la dirección del Manchester United. El periodista Eduardo Inda declaró en El chiringuito que el astro portugués podría estar involucrado en la llegada del francés: “El United ha llamado a Zidane por recomendación de Cristiano Ronaldo”.