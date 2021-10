EN VIVO Real Madrid vs. Osasuna vía ESPN 2: ¿cómo ver online el duelo por LaLiga Santander?

AQUÍ Real Madrid vs. Osasuna HOY chocan por la fecha 11 de LaLiga Santander. El cotejo se dará en el Santiago Bernabéu y está pactado para la 2.30 p. m. (hora peruana) . El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 y Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento por la liga española.

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: minuto a minuto

Real Madrid vs. Osasuna: historial de últimos partidos

Real Madrid vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Miércoles 27 de octubre ¿A qué hora? 2.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN 2, Star Plus

Real Madrid vs. Osasuna: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Alaba, Marcelo; Camavinga, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius Jr.

Osasuna: Sergio Herrera; David García, Unai García, Juan Cruz; Nacho Vidal, Roberto Torres, Lucas Torró, Moncayola, Manu Sánchez; Rubén García y Kike García

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga?

Real Madrid vs. Osasuna se verán las caras por la liga española desde la 2.30 p. m. en las instalaciones del estadio Santiago Bernabéu este miércoles 27 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 2.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 3.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 4.30 p. m.

España, Francia, Italia: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Osasuna?

En Sudamérica, el Real Madrid vs. Osasuna será televisado por las pantallas de ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir Real Madrid vs. Osasuna ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Real Madrid vs. Osasuna, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.