Chelsea vs. Southampton EN VIVO: ¿cómo ver gratis el duelo por la EFL Cup?

AQUÍ Chelsea vs. Southampton. Clubes chocan por octavos de final de la EFL Cup. El encuentro se dará en el Stamford Bridge y está pactado para la 1.45 p. m. (hora peruana). El partido tendrá una TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 y Star+.

También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento por la Copa de la Liga de Inglaterra 2021.

Chelsea vs. Southampton: historial de últimos partidos

Chelsea vs. Southampton: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Southampton ¿Cuándo juegan? HOY 26 de octubre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stamford Bridge ¿En qué canal? ESPN 2, Star Plus

Chelsea vs. Southampton: posibles alineaciones

Chelsea: Mendy, Chalobah, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Chilwell, Loftus-Cheek, Kovacic, Hudson-Odoi, Werner, Lukaku.

Southampton: McCarthy, Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters, Walcott, Romeu, Ward-Prowse, Tella, Redmond, A. Armstrong.

¿A qué hora juega Chelsea vs. Southampton por la EFL Cup?

Chelsea vs. Southampton se jugará por octavos de final de la Copa de la Liga desde la 1.45 p. m. en las instalaciones del Stamford Bridge este martes 26 de octubre. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 1.45 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 2.45 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 3.45 p. m.

¿Dónde ver Chelsea vs. Southampton?

En Sudamérica, el Chelsea vs. Southampton será televisado por las pantallas de ESPN 2.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir Chelsea vs. Southampton ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Chelsea vs. Southampton, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.