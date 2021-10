Partidos de hoy, lunes 25 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Para esta fecha tenemos en el ámbito internacional la continuación de La Liga de España, la máxima categoría del sistema de ligas de fútbol de España y la principal competición a nivel de clubes del país, donde se enfrentaran Getafe vs. Celta de Vigo. Asimismo, en Portugal se desarrollará los partidos de Gil Vicente vs. Sporting Braga y Boavista vs. Belenenses.

En el lado sudamericano, el país de Argentina continuará con la Superliga Argentina llevará acabo seis partidos, en donde los equipos buscaran goles para subir en la tabla. Conoce aquí los horarios de cada partido y en que canal serán transmitidos.

La Liga - España

Getafe vs. Celta de Vigo

Canal: ESPN2 Sur, Start+

Hora: 2.00 p. m.

Primera Liga - Portugal

Gil Vicente vs. Sporting Braga

Canal: Bet365, Sport TV1

Hora: 1.00 p. m.

Boavista vs. Belenenses

Canal: Bet365, Sport TV2

Hora: 3.15 p. m.

Superliga Argentina - Argentina

Aldosivi vs. Arsenal

Canal: AFA Play, TNT Sports

Hora: 12.30 p. m.

Sarmiento vs. Newell’s Old Boys

Canal: AFA Play, Fox Sports

Hora: 12.30 p. m.

Lanús vs. Talleres Córdoba

Canal: AFA Play, TNT Sports

Hora: 2.45 p. m.

Atlético Tucumán vs. Patronato

Canal: AFA Play, Fox Sports

Hora: 2.45 p. m.

River Plate vs. Argentinos Juniors

Canal: AFA Play, ESPN2 Colombia

Hora: 5.00 p. m.

Independiente vs. Unión Santa Fe

Canal: AFA Play, TNT Sports

Hora: 7.15 p. m.

Brasileiräo - Brasil

Atlético Goianiense vs. Grêmio

Canal: SPO Internacional

Hora: 6.00 p. m.

Palmeiras vs. Sport Recife

Canal: SPO Internacional

Hora: 7.30 p. m.

Primera División - Chile

Santiago Wanderers vs. Antofagasta

Canal: Bet365

Hora: 10.30 a. m.

Palestino vs. La Serena

Canal: Bet365

Hora: 2.00 p. m.

Curicó Unido vs. Unión La Calera

Canal: Bet365

Hora: 7.00 p. m.

Primera A - Ecuador

Deportivo Cuenca vs. Macará

Canal: GolTV Latinoamerica

Hora: 7.00 p. m.

Primera División - Paraguay

Guarieña vs. Cerro Porteño

Canal: Bet365, Tigo Sports Paraguay

Hora: 4.30 p. m.

Primera División - Uruguay