Marcelo Gallardo responde a los medios sobre su futuro al frente de River Plate

River Plate derrotó 3-0 a Argentinos Juniors y dio un paso más hacia el título de la Liga Profesional de Argentina. Tras la octava victoria consecutiva millonaria en el torneo, Marcelo Gallardo habló con los medios de comunicación. El DT de River principalmente mandó un claro mensaje sobre el asunto de su continuidad.

Gallardo recalcó que no ha definido aún si continuará en River. “No voy a hablar del tema porque no tengo muchos deseos de hablar cada semana de mi decisión final. Estamos muy prendidos con el partido a partido como para ponerme a pensar en el final del año”, señaló.

El estratega argentino reconoció que le “molesta mucho hablar sobre su renovación” y también se pronunció sobre el deseo de la hinchada de seguir contando con él como DT de River, hecho que le causó mucha gratitud con la fanaticada .

“Reconozco y soy un agradecido eterno del cariño que me brinda la gente. No viene de ahora y es muy difícil retribuírselo. Siento que, cada vez que soy reconocido, están reconociendo al equipo. Ese amor y cariño que me dan en definitiva es para el equipo, para los jugadores”, sentenció.

Tabla de posiciones de liga argentina