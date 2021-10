Luis Suárez: “Valoro el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol”

Luis Suárez marcó un doblete para lograr el empate (2-2) del Atlético Madrid frente a la Real Sociedad. Posterior al juego, el jugador fue entrevistado en el programa ‘Bola da vez’ de ESPN Brasil y mencionó el trabajo físico que realiza para mantenerse en el fútbol de élite. Además, expresó que le gustaría jugar hasta los 37, pero no sería en Sudamérica.

El atacante uruguayo declaró que se siente bien con la disciplina y sacrificio que le pone al fútbol: “Tengo 34 años y me queda uno de contrato en el Atlético. Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles” .

“Para no dejar esa imagen prefiero seguir disfrutando en otro lado, donde la condición física me dé hasta donde me dé. Que pueda seguir disfrutando del fútbol sin esa presión que sentís en Sudamérica, que es más que en Estados Unidos, Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años”, agregó el uruguayo.

El ‘Pistolero’ indicó que contrató a profesionales para recuperar su condición física. “Si uno ve que está teniendo dificultades físicas debe buscar la mejor solución. Llevo dos años trabajando con profesionales que me están ayudando diariamente. Pierdo muchas horas de estar con mi familia por priorizar mi estado físico y recuperarme. Te das cuenta que eso te ayuda y es un beneficio que te hace mejorar en pequeños detalles”