Liga 1 Betsson: ¿cuáles son los clubes que pueden perder la categoría y cómo se definirá el descenso?

Sin margen de error. A falta de una fecha para culminar la Fase 2 de la Liga 1 Betsson, cinco clubes se disputarán su permanencia en la máxima categoría. En uno de los finales más ajustados de los últimos años, esta jornada del campeonato peruano presentará duelos decisivos, que en varios casos, involucrará a equipos que también pelean por llegar a los torneos internacionales.

Si bien Deportivo Municipal y Cantolao están casi salvados, su estadía en primera no está del todo asegurada, pero solo una catástrofe los llevaría al cotejo por la revalidación. Ambos planteles tienen 27 puntos y una gran diferencia de goles a su favor.

A su vez, Universidad San Martín, Alianza Atlético, Binacional, Alianza Universidad y Cusco FC serán los otros encargados de definir a las dos escuadras que no seguirán en la primera división. Bajo el actual formato, los que se ubiquen en la casilla 17 y 18 se irán al descenso directamente, mientras que el puesto 16 jugará un choque de ratificación ante Carlos Stein (ganador de los play-off de la Liga 2).

Partidos claves de la fecha 17

San Martín vs. UTC

Los de Santa Anita (25 puntos) lograron un importante triunfo ante Alianza Atlético y necesitan sumar tres puntos ante UTC para asegurar su lugar en la Liga 1. Por su parte, los cajamarquinos tiene 30 unidades y ya no pelean por nada.

Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal

Duro desafío. El conjunto norteño sufrió una dolorosa caída ante San Martín y complicó sus chances de mantener la categoría. Sin embargo, al tener 25 puntos, la victoria les garantiza su permanencia. El caso de la Academia es muy particular, si bien tienen 27 puntos (con un diferencia de goles de -7), tendrían que perder ante su rival de turno y esperar que Binacional concrete un marcador de 10 goles o más.

Binacional vs. César Vallejo

El Poderoso del Sur ocupa el lugar de revalidación (24 puntos) y tiene la obligación de ganar para no bajar. A su vez, debe esperar una caída o empate de San Martín y Alianza Atlético para salvarse de forma directa. No obstante, el panorama no es tan sencillo, ya que la Universidad César Vallejo también saldrá por el triunfo para asegurar su plaza a la Copa Libertadores.

Alianza Universidad vs. Ayacucho

A ganar y esperar. Los huanuqueños parten desde la casilla 17 con 23 unidades (zona de descenso) y necesitan una victoria para intentar seguir en la primera división; sin embargo, así logren salir airosos, deben esperar a que San Martín, Alianza Atlético y Binacional tropiecen ante sus contrincantes. Por otra parte, Ayacucho se encuentra en la pelea por acceder a la Copa Sudamericana.

Cusco FC vs. Sport Huancayo

El más complicado. Tras la última derrota ante Universitario, Cusco FC debe ganarle a Sport Huancayo y esperar los resultados de los otros cuatro conjuntos para ver si continúa en la máxima competición. Los comandados por Marcelo Grioni están en el fondo del certamen (22 puntos); por su lado, su competidor no lucha por ningún objetivo.

Programación de la última fecha de la Liga 1 Betsson

San Martín vs. UTC (domingo 31 de octubre, hora por definir)

Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal (domingo 31 de octubre, hora por definir)

Binacional vs. César Vallejo (domingo 31 de octubre, hora por definir)

Alianza Universidad vs. Ayacucho (domingo 31 de octubre, hora por definir)

Cusco FC vs. Sport Huancayo (domingo 31 de octubre, hora por definir)

