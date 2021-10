Alianza Lima y los otros clubes que aún no completan la bolsa de minutos en la Liga 1

A falta de una fecha para el final de la Liga 1, todavía no se sabe quiénes descenderán ni qué equipos representarán al Perú en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por lo que muchos clubes se juegan el todo por el todo en el último partido. Además de eso, hay seis escuadras que aún no completan la bolsa de minutos y si no la cumplen, perderían puntos.

Según el reglamento de la liga peruana, cada equipo debe sumar 1.020 minutos con futbolistas sub-20 o menores. Si la regla es incumplida, se le restarán tres puntos por cada 90 minutos que no se hayan completado . Esto afectaría a los clubes que pelean por el descenso o por la clasificación a una copa internacional.

¿Qué equipos ya cumplieron?

Son 12 los clubes de la Liga 1 Betsson que ya llenaron la bolsa de minutos, incluso hay algunos que han doblado la cantidad indicada. Dichas instituciones podrán jugar sin un peso menos en la última fecha del torneo peruano.

San Martín: 2.291 minutos

Deportivo Municipal: 2.101 minutos

Cantolao: 1.801 minutos

Sporting Cristal: 1.718 minutos

FBC Melgar: 1.405 minutos

Alianza Universidad: 1.375 minutos

Carlos A. Manucci: 1210 minutos

Cienciano: 1.191 minutos

Deportivo Binacional: 1.148 minutos

Universitario de Deportes: 1.132 minutos

Alianza Atlético: 1.055 minutos

Sport Boys: 1.034 minutos

¿Qué clubes aún no completan la bolsa de minutos?

La mayoría de los equipos podrían cumplir la regla con solo un futbolista juvenil. Además, como máximo pueden sumar 270 minutos por partido, pero todas las escuadras están muy por debajo de esa cifra. Eso sí, no deben faltarles ni un minuto, sino sufrirán la resta de puntos.