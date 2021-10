Jorge ‘Koki’ Molina, el más feliz con la clasificación de Cienciano

En Cienciano ven como un gran logro la clasificación para la Copa Sudamericana, torneo al que vuelven luego de 12 años y en el que campeonaron en su segunda versión en el 2003. Una palabra autorizada para hablar sobre la campaña del Papá de América es la de su capitán, Jorge Molina, quien reconoce que fue un año atípico, en lo personal y para el equipo.

‘Koki’, como es llamado cariñosamente en Cusco, llegó a Cienciano para la campaña de la Liga 2 del 2018, donde no pudo conseguir el ascenso. Tuvo su revancha al año siguiente como capitán del equipo, una banda con la letra ‘C’ que suele llevar cada vez que es titular.

“Conseguir el ascenso fue muy significativo en mi carrera. Ahora, volver a un torneo internacional es otro logro con un equipo al que quiero mucho”, dijo para el blog del Papá.

PUEDES VER: Cienciano volvió a la Copa Sudamericana luego de 12 años

Sin embargo, en la presente temporada, el aguerrido volante de marca tuvo que sortear varios inconvenientes, como el haberse infectado con la COVID-19. “Fueron momentos muy duros. Creí que no me recuperaría. Eso me alejó por buen tiempo de las canchas”, recordó.

El ‘capi’ Molina, también reconoció que el año fue irregular para el equipo con el cambio de técnicos, lo cual afectó al grupo. En la temporada, Cienciano tuvo tres entrenadores: Marcelo Grioni, Víctor Rivera y finalmente Gerardo Ameli. “Afortunadamente, la directiva supo enmendar las cosas para conseguir uno de los objetivos, como la Sudamericana”, agregó.

A sus 36 años de edad tiene el deseo de renovar con los imperiales y volver a jugar en el Inca Garcilaso. “Cienciano lleva mucha gente al estadio. La hinchada, la localía es lo que hace que un jugador se identifique con la institución”, concluyó.