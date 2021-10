Getafe vs. Celta de Vigo EN VIVO: ¿a qué hora juegan por LaLiga Santander?

Getafe vs. Celta de Vigo EN VIVO se miden por la jornada 10 de LaLiga Santander 2021-22 en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. El duelo será transmitido por la señal de ESPN 2 por TV y vía Star+ en streaming, pero también cuentas con la posibilidad de seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con alineaciones confirmadas de ambos clubes, marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles, a través de La República Deportes.

Getafe vs. Celta de Vigo: ficha del partido

Partido Getafe vs. Celta de Vigo ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 25 de octubre ¿Dónde? Estadio Alfonso Pérez ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN

¿A qué hora juegan Getafe vs. Celta de Vigo?

En territorio peruano, podrás seguir el encuentro Getafe vs. Celta de Vigo a partir de las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para saber desde cuándo ver el duelo en otros países de la región.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Celta de Vigo intentará aprovechar la situación crítica del Getafe, colero absoluto de la liga española con apenas dos unidades, para seguir sumando y alejarse de los últimos lugares de la tabla de posiciones. El club gallego, que no contará con Renato Tapia por lesión, se ubica en la decimoquinta casilla con siete puntos.

En la jornada más reciente, los dirigidos por Eduardo ‘Chacho’ Coudet encadenaron su segunda derrota al hilo tras caer en casa por la mínima contra el Sevilla. Además de Tapia, el joven defensa José Fontán tampoco podrá ser tomado en cuenta para este cotejo.

Celta ha ganado dos partidos en esta campaña. Foto: EFE

El Geta, por su parte, no sabe lo que es ganar en la presente temporada, pero pudo frenar su terrible racha y en la fecha previa sumó su segunda unidad al igualar, sin goles, en su visita al Levante, otro equipo que no despega en el curso liguero actual.

Getafe y Celta de Vigo ya se enfrentaron en mayo de este año, con saldo de victoria para los celestes por 1-0. El historial de sus últimos 10 cruces es parejo, con cinco empates, tres triunfos para los madridistas y dos para los de Galicia.

¿Dónde ver Getafe vs. Celta de Vigo?

En Sudamérica, el Getafe vs. Celta de Vigo será televisado por las pantallas de ESPN 2 (excepto Chile).

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar LaLiga, LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir Getafe vs. Celta de Vigo ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Getafe vs. Celta de Vigo, sintoniza las señales de ESPN Play o Star+, servicios de streaming que incluyen en su programación los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, también tienes la posibilidad de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Historial reciente de Getafe vs. Celta de Vigo

Celta de Vigo 1-0 Getafe | 12.05.21

Getafe 1-1 Celta de Vigo | 23.12.20

Getafe 0-0 Celta de Vigo | 07.03.20

Celta de Vigo 0-1 Getafe | 03.11.19

Getafe 3-1 Celta de Vigo | 09.02.19.

Estadio de Getafe vs. Celta de Vigo

El escenario donde se llevará a cabo el cruce Getafe vs. Celta de Vigo será el estadio Coliseum Alfonso Pérez, recinto deportivo ubicado en el barrio de Getafe, ciudad de Madrid.

Alineaciones probables de Getafe vs. Celta de Vigo

Getafe: David Soria; Mathías Olivera, Jorge Cuenca, Djené, Damián Suárez; Carles Aleñá, Maksimovic, Timor, Florentino Luis, Mauro Arambarri; Sandro Ramírez.

Celta de Vigo: Matías Dituro; Javi Galán, Jeison Murillo, Aidoo, Hugo Mallo; Franco Cervi, Denis Suárez, Fran Beltrán, Brais Méndez; Santi Mina, Iago Aspas.