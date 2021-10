Cury, exscouting del Barça, sobre Vinicius: Es culé; lloró con la remontada 6-1 al PSG

Luego de la derrota (1-2) del FC Barcelona ante Real Madrid, André Cury declaró en el programa ‘Què t’hi jugues’ que tuvo fichado a Vinicius Junior. Sin embargo, terminó en el conjunto Blanco porque sus agentes no cumplieron su palabra. Además, el exscouting puso en duda el madridismo del extremo brasileño.

Cury detalló que los merengues evitaron a toda costa que Vinicius llegue a los blaugranas: “Vinicius iba a ser jugador del Barça, como así quería el jugador, pero finalmente los agentes lo llevaron al Real Madrid, que pagó una auténtica millonada por su fichaje. Los blancos querían evitar a toda costa que el FC Barcelona lograra al ‘nuevo Neymar’.

“Vinicius estaba fichado por el Barça. Los dos agentes del jugador eran muy amigos míos. Este tema para nosotros ya estaba, pero en el último segundo mis amigos me traicionaron a mí y al club. Desde 2017 no nos hablamos”.

Respecto a los sentimientos del brasileño, André no ha dudado en definir al jugador como azulgrana: “Vinicius es culé. Puedo decir que lloró con la remontada del Barça 6-1 al PSG, era culé culé. Neymar -que entonces estaba en el Barça-era su ídolo, que entre Messi y Cristiano se quedaba con Messi y que a la Play siempre jugaba con el Barça como equipo”.

Finalmente, el ojeador se refirió a la salida de Neymar, con el que tenía estipulado por contrato que cobraría un 3% si había un traspaso del brasileño a otro club. “En lugar de pagarme la comisión por traerme a Neymar, me pidieron que cobraría el 3% de su traspaso. En 2016, cuando Neymar renueva el contrato, yo le pedí a Bartomeu que me comprara el 3%, no fue hecho porque teníamos a un abogado, Roman Gomez-Ponti, que no quiso rescatarlo. Yo solo cobraba salario del Barça”.