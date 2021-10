Bastian Schweinsteiger y la curiosa anécdota con David De Gea tras su paso por el Manchester

Bastian Schweinsteiger es uno de los mejores jugadores alemanes de las últimas décadas. El exfutbolista de 37 años lo ganó todo con el Bayern Múnich y fue campeón del mundo con Alemania en el Mundial de Brasil 2014. Tras muchos años en la Bundesliga, el alemán cambió de aires y jugó una temporada en el Manchester United, cuadro en el que coincidió con el portero español David De Gea. Según cuenta Schweinsteiger, el arquero era muy insistente en tratar de medir su nivel con el de su colega Manuel Neuer.

“Dime, ¿soy mejor que Neuer?’. Yo le respondí en plan: ‘No, no lo eres. Es un nivel diferente’. Estaba furioso, pero le expliqué por qué. Cada vez que hacía un buen partido me preguntaba de nuevo, y yo le repetía que aún no estaba a ese nivel”, señaló Bastian en entrevista para la BBC.

Bastian Schweinsteiger anunció su retiro del fútbol profesional en el 2019. Foto: EFE.

El exvolante jugó 35 partidos en el Manchester United, donde anotó dos goles y brindó tres asistencias . Asimismo ganó una FA Cup y una Community Shield.

Manchester United y el difícil calendario que tiene tras goleada de Liverpool

Los ‘Diablos Rojos’ deberán recuperarse de la goleada ante el Liverpool lo antes posible, pues su próximo rival será Tottenham, cuadro que marcha sexto en la tabla con 15 puntos, uno más que el equipo de ‘CR7′. Después volverá a chocar contra Atalanta por Champions League, pero ahora será en Italia.

Luego, llegará el clásico contra Manchester City de ‘Pep’ Guardiola, quienes se ubican terceros en la Premier League. Dos semanas después se medirán contra Villarreal en España y, para finalizar noviembre, visitarán el Stamford Bridge para jugar contra el actual puntero, Chelsea.