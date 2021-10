Universitario de Deportes: trepados a una ilusión

Por: Mariano López V.

No era necesario ser adivino. El reestreno con triunfo de Gregorio Pérez en el banquillo de Universitario (2-0 sobre San Martín) permitía mirar hacia delante y soñar con un mejor futuro en tienda crema. Uno serio, comprometido y sumamente realista. El primer paso del técnico uruguayo por el club —donde, previo a la pandemia, la ‘U’ supo derrotar a Melgar en Arequipa, ganar un clásico y enfrentar el roce internacional de las fases previas de Copa Libertadores— hacía pensar que Goyo era el hombre indicado para sacar al equipo del hoyo futbolístico en el que había caído. Pero ¿habrá sido demasiado tarde? El correr de los partidos confirmó que no lo era. Para nada.

El trabajo del comando técnico y los jugadores dio frutos en tiempo record (siete partidos): los más jóvenes tuvieron su oportunidad y cumplieron con creces, la desorganización defensiva se convirtió en solidez, y el ataque, falto de confianza y puntería, recuperó el optimismo y olfato goleador, todo con bajas importantes de por medio. Así, casi mes y medio después de su primer partido al mando del equipo, Universitario está con pie y medio dentro de la Copa Libertadores del próximo año.

¿Y cómo pasó? Fue la ‘U’ de Gregorio Pérez. La de siempre. El primer tiempo fue para ninguno: Cusco FC, necesitado del triunfo, presionó a la ‘U’ en el mediocampo y forzó imprecisiones en su generación de juego, pero a la vez no tuvo herramientas ni creatividad para crear opciones de gol. El empate no favorecía a ninguno. Ante la urgencia, los cusqueños adelantaron sus líneas en la etapa complementaria, con la idea de entorpecer más la salida crema. Esto, sin embargo, le ofreció a la ‘U’ el escenario perfecto para desplegar su manera favorita de atacar: el contragolpe. De esta forma, Valera y Urruti se juntaron para que el uruguayo, desde fuera del área, anotara el primer gol del encuentro (49′). El ‘9′ peruano, de gran fase 2, también se apuntó en el marcador tras una descoordinación defensiva cusqueña (57′). El descuento de Anier Figueroa (64′) no sería suficiente para los dirigidos por Marcelo Grioni, quienes rezan para que Alianza Universidad no derrote hoy a César Vallejo y los sentencie, prácticamente, a jugar Liga 2 el próximo año.

Gregorio Pérez

La palabra

Gregorio Pérez, técnico de Universitario

“Terminamos sufriendo innecesariamente. Con el segundo gol ya teníamos el partido controlado, pero hay que reconocer la entereza del rival. Están luchando por la categoría y nos complicaron”.

Las cifras

6 triunfos suma la ‘U’ desde que volvió Pérez. Solo perdió uno, contra Muni.