Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO: hora, canal y cómo ver el duelo por la Liga 1

Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO juegan este domingo 24 de octubre por la penúltima fecha de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional a partir de las 3.30 p. m. con transmisión vía Gol Perú. La cobertura ONLINE de este partido, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, videos de los goles y narración minuto a minuto, la encontrarás en La República Deportes.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. Alianza Lima ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de octubre ¿A qué hora? 3.30 p. m. ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El cotejo Sporting Cristal vs. Alianza Lima se iniciará a las 3.30 p. m. en Perú. Si lo quieres seguir desde el extranjero, consulta la siguiente guía de horarios:

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Una final adelantada será el gran cierre para la penúltima fecha de la Liga 1 Betsson. Sporting Cristal, segundo lugar de la tabla de posiciones de la Fase 2, se enfrentará al ganador de esta etapa, Alianza Lima, en un duelo por definir al primer puesto del acumulado esta temporada.

Los celestes sufrieron para imponerse por la mínima a Ayacucho FC en su cotejo más reciente. Un gol de penal de Marcos Riquelme en los últimos minutos resolvió dicho duelo, la segunda victoria consecutiva para los rimenses en este tramo del certamen.

Los blanquiazules llegan con el recuerdo fresco de su consagración en la segunda fase tras derrotar 1-0 a Carlos A. Mannucci. Wilmer Aguirre fue el autor del solitario gol que le permitió a los dirigidos por Carlos Bustos instalarse en la definición por el título nacional.

Sporting Cristal y Alianza Lima ya se enfrentaron en mayo de este 2021 por la Fase 1. En aquel cruce, Christopher Olivares y Alejandro Hohberg marcaron los goles para el triunfo cervecero por 2-1, en tanto que el ‘Zorrito’ Aguirre puso el descuento.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

En territorio peruano, la transmisión por TV del encuentro Sporting Cristal vs. Alianza Lima estará a cargo de Gol Perú, señal exclusiva de Movistar Deportes, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de duelos de la Liga 1 Betsson.

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Alianza Lima ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Alianza Lima por internet, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El escenario para el enfrentamiento Sporting Cristal vs. Alianza Lima será el Estadio Nacional, recinto que también acogerá los dos cruces por la gran final de la Liga 1 entre estos mismos equipos.

Posibles formaciones de Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Christofer Gonzáles; Irven Ávila, Percy Liza y Alejandro Hohberg.

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Montoya, Míguez, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Josepmir Ballón, Édgar Benítez, Ricardo Lagos; Wilmer Aguirre, Jairo Concha y Hernán Barcos.

Historial reciente de Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima | 02.05.21

Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima | 25.08.20

Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima | 04.12.19

Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal | 01.12.19

Alianza Lima 2-1 Sporting Cristal | 19.07.19

Pronóstico de Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Según las previsiones de las principales casas de apuestas, el favorito en este Sporting Cristal vs. Alianza Lima es el equipo celeste por un margen muy estrecho. El triunfo de los bajopontino paga un máximo de 2,65 veces frente a los 2,70 que alcanza a cotizar la victoria aliancista. El empate, en tanto, llega hasta los 3,42 por cada sol invertido.