Rodrigo Cuba tras anotar con Vallejo: “Este gol me lo dediqué a mí y a mi hija”

Después de la tempestad vino la tranquilidad. Rodrigo Cuba encontró esa paz en el fútbol defendiendo la camiseta del Club César Vallejo, que hoy venció 3-1 al Alianza UDH y se colocó en puestos que dan la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El ‘Gato’ fue elegido por su equipo como el jugador destacado tras anotar y ser partícipe en la jugada que provocó el penal que luego se convertiría en gol a favor de la escuadra ‘poeta’.

El lateral dejó un emotivo mensaje en Instagram tras aportar en el triunfo. “De la mano de Dios y de mi hija todo es posible”. Luego, fue entrevistado por un programa local y dejó algunas frases.

“Gracias a Dios se dio lo que queríamos, que era ganar el partido y sumar de a tres porque lo necesitábamos para los objetivos que nos hemos planteado” , empezó diciendo el exjugador de Alianza Lima.

También se mostró contento por su aporte por partida doble en los 90′. “Pude contribuir con un gol y por ahí con el lateral que ayudó a que terminara en un penal”, manifestó en Teledeportes.

Sobre la victoria ante el elenco huanuqueño, el ‘Gato’ dijo que “era el momento de ganar un partido importante porque los otros rivales no nos habían dado chance”, pues el objetivo es quedar en el tercer lugar.

Al ser consultado por su gol, después de dos años de sequía y el golpe anímico en los últimos días, Cuba destacó que atraviesa por un momento.

“Es bastante importante y gratificante porque lo que vengo buscando hace rato. Me esfuerzo al máximo en cada entrenamiento para poder lograr la mejor versión de Rodrigo Cuba. Es un año en el cual he vuelto a jugar después de una lesión bastante larga. He estado parado un año y creo que... feliz, feliz de poder haberlo logrado en este momento”, destacó el jugador de 29 años. A lo que añadió: “Se dio en un momento oportuno en un momento importante”.

“Estoy cerrando de la mejor manera el año, ese era el ideal y bueno, viene el año 2022 con mucha ilusión, con muchas ganas de que comience”, agregó.