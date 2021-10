Carlo Ancelotti tras el triunfo ante FC Barcelona: “Hemos jugado un partido inteligente”

Tras llevarse un importante triunfo de visita ante su clásico rival FC Barcelona, Real Madrid volvió a retomar el liderato de LaLiga. Esto ha dejado más que satisfecho al entrenador Carlo Ancelotti, que resaltó el juego que su equipo desempeño en el Camp Nou.

“Hemos jugado un partido inteligente. Muy bien atrás y muy peligroso en contra. Era lo que hemos planteado. Al principio, la salida del balón tenía que ser mejor. Con el balón al principio se podía hacer mejor. Después de marcar hemos tenido más oportunidad y más control”, sostuvo.

El entrenador italiano resalto, sobre todo, el trabajo colectivo, por encima del individual. Según Ancelotti, en el tema defensivo, han ido mejorando a lo largo de las últimas fechas.

“ Somos un equipo sólido. Es difícil encontrar para el contrario oportunidades. Estamos defendiendo bien. El compromiso colectivo es muy bueno. En la calidad, no necesitas trabajar. Es genética del equipo ”, afirmó.

Consultado por el juego de su rival, el FC Barcelona, Carlos Ancelotti prefirió no pronunciarse al respecto y solo expresó su alegría por la victoria conseguida.

“Estoy feliz de ganar porque es el clásico, el partido más importante. Estamos contentos, pero desafortunadamente son solo tres puntos. No me gusta meterme en el otro equipo, salimos bien y ellos también. No se puede reprochar nada”, concluyó.