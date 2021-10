Piqué sobre la salida de Messi: “Es difícil que se vaya el mejor jugador de tu historia”

A menos de dos horas del FC Barcelona vs. Real Madrid, Gerard Piqué declaró en El País sobre cómo se vivió en la interna del club la salida de Lionel Messi y cuánto afectó esto en lo deportivo. Además, el defensor español mencionó que el club blaugrana se encuentra en problemas económicos debido a la mala gestión de varías temporadas atrás.

El capitán del FC Barcelona indicó que los tomó por sorpresa la salida del astro argentino: “Nunca te imaginas que se pueda ir. Pero claro que es difícil que se vaya el mejor jugador de tu historia. Aunque era un momento que tenía que llegar. Es importante ver cómo reacciona el club. El Madrid, cuando se fue Cristiano, pasó también una época en la que no le metía un gol al arcoíris. Nosotros hemos vivido con Leo muchos años y ahora tenemos que encontrar nuevos referentes”.

“El problema es que Leo te daba todo. Hay jugadores que te dan gol, otros el uno contra uno, otros que pasan al hueco, demarques… Leo lo hacía todo. Hay que encontrar muchos jugadores que te den lo que daba uno solo” , explicó Piqué.

Asimismo, comentó sobre la inestabilidad financiera del cuadro culé e indicó que el problema se debe a malas gestiones pasadas.

“Creo que el triplete del 2014-15 nos salió más caro que nunca. En enero de ese año la intención de voto para Bartomeu era menos de un 1% y luego las ganó. Es una lección para los socios de que los resultados no lo son todo. Por ganar el triplete, por seis meses muy buenos en el campo… El club no solo es lo que pasa en el terreno de juego. Sí que tiene un valor enorme, pero son otras muchas cosas. Y la situación en la que está el club es evidente que es por la gestión de los últimos años. La covid da para esconder ciertas cosas, pero no para esconder todo. Es la verdad, la cruda verdad”, detalló.

Por otro lado, respondió a las críticas que indican que ya no puede jugar ‘mano a mano’ con el delantero rival debido a su edad y, por ende, el club blaugrana no puede realizar efectivamente la presión alta.