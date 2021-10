EN VIVO Olimpia vs. Guaraní Tigo Sports ONLINE: mira aquí el partido por la fecha 13 de la liga paraguaya 2021

Olimpia vs Guaraní EN VIVO juegan en el estadio Manuel Ferreira (Asunción) por la jornada 13 del Campeonato Clausura de Primera División. La transmisión del duelo está a cargo de Tigo Sports desde las 6.00 p. m hora paraguaya y 4.00 p. m. hora peruana, pero en La República Deportes también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy con las alineaciones confirmadas de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto.

Olimpia vs Guaraní: ficha del partido

Partido Olimpia vs Guaraní Fecha Domingo 24 de octubre Hora 6.00 p. m. (hora paraguaya) y 4.00 p. m. (hora peruana) Estadio Manuel Ferreira, Asuncion Canal Tigo Sports

Olimpia vs Guaraní: posibles alineaciones

Olimpia: Aguilar; Otálvaro, Salcedo, Alcaraz, Torres; Mendieta, Orzusa, Ortiz, Silva; González, Santa Cruz.

Guaraní: Servio; Ferreira, Cáceres, Fernández, Benítez; Colmán, Fernández, Benítez, Segovia; Oviedo, Fernández.

¿A qué hora juegan Olimpia vs Guaraní?

El compromiso Olimpia vs Guaraní se podrá ver a partir de las 6.00 p. m. en el horario paraguayo y 4.00 p. m. en el horario peruano. Para seguirlo desde otros países, consulta la siguiente guía:

Paraguay: 6.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 25).

¿Dónde ver Olimpia vs Guaraní?

La transmisión del encuentro Olimpia vs Guaraní estará a cargo de Tigo Sports, en exclusiva para territorio paraguayo. Este canal cuenta con los derechos televisivos de la torneo clausura y puede contratarse con los principales proveedores de TV por cable y/o satélite.

¿Cómo seguir ONLINE Olimpia vs Guaraní?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Olimpia vs Guaraní, ingresa a la plataforma Tigo Sports ONLINE, servicio de streaming donde podrás disfrutar la programación del canal Tigo Sports. En caso no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Olimpia vs Guaraní?

El escenario para el enfrentamiento entre Olimpia vs Guaraní será el estadio Manuel Ferreira, ubicado en la ciudad de Asunción. El aforo permitido para este duelo del 50% de la capacidad del recinto deportivo.

Historial reciente de Olimpia vs Guaraní