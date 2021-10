A los libros de historia: Jürgen Klopp consideró que la goleada al United “es una locura”

Pesadilla en Manchester. Contra todo pronóstico, el Liverpool de Jürgen Klopp consiguió un resultado histórico tras golear 5-0 al Manchester United en Old Trafford. La escuadra comandada por Cristiano Ronaldo fue superada en todo momento y no tuvo capacidad de reacción ante el juego intenso que propuso su rival. Al finalizar el encuentro, el estratega alemán manifestó su sorpresa por lo que sucedió en el ‘Teatro de los sueños’.

“El resultado es una locura. Pregunté si había habido alguno como este en la historia y si no lo ha habido tardará en volver a repetirse. Los jugadores han escrito una bonita página en los libros de historia. Es especial, pero no vamos a celebrarlo como locos, porque respetamos a nuestros rivales. El United no está en su mejor momento”, sostuvo el técnico en diálogo con Sky Sports.

Mohamed Salah convirtió un hat-trick en la goleada del Liverpool sobre el Manchester United. Foto: AFP

En líneas generales, los reds mostraron un gran nivel en el campo y tras culminar el primer tiempo ya se encontraban con cuatro goles de diferencia. Si bien bajaron el pie del acelerador para el complemento, esto no afectó el marcador y, según expresó Klopp, esperaba que se mantenga la misma intensidad.

“¿Qué puedo decir? ¿Esperaba esto? No. Lo que hicimos arriba fue una locura. Presionando, recuperando la pelota y marcando goles increíbles. En el descanso les dije que teníamos que jugar incluso mejor”, añadió.

Recordemos que la última vez que se registró un marcador similar fue en 1955. En aquella ocasión los red devils cayeron 5-0 ante Manchester City en el derbi ciudadano.

Por otra parte, esta dolorosa caída podría desencadenar la salida del entrenador Ole Gunnar Solskjaer. El noruego ha recibido varios cuestionamientos por el rendimiento de su equipo durante la presente campaña y los medios ingleses postulan a Zinedine Zidane como su reemplazante en el banquillo.