Harry Maguire tras la derrota del Manchester United: “Nos disculpamos con los aficionados”

Manchester United sufrió la peor derrota de la temporada tras caer goleado ante el Liverpool en la fecha nueve de la Premier League. Los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer fueron superados de principio a fin por el cuadro ‘red’ que fue efectivo y directo en los ataques. Tras ello, Harry Maguire se manifestó por lo sucedido en el encuentro y pidió disculpas a la gente por el resultado.

“Esto no fue lo suficientemente bueno para este club. Todos estamos decepcionados, hemos hablado en el vestuario. Lo único que realmente tengo que decir es que nos disculpamos con los aficionados. Esto no estuvo remotamente cerca de ser lo suficientemente bueno. Se quedaron con nosotros, incluso saliendo de la cancha con un 5-0, estaban cantando y lo agradecemos . Nosotros, como club, debemos hacerlo mejor”, declaró para el medio ingles Sky Sports.

Mohamed Salah convirtió un triplete en la goleada 5-0 del Liverpool sobre el Manchester United. Foto: AFP

Asimismo, el central ingles comentó que es necesaria la autocrítica entre todos los que forman parte del plantel. “Como jugador, me analizaré a mí mismo y veré mi desempeño individual. Y también tenemos que hacerlo como equipo. Soy el capitán de este club, así que dirijo a los chicos. Tenemos que unirnos. Tenemos que mantenernos juntos. No tiene sentido culpar gente”, indicó.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo se desmoronó e hizo gestos de resignación tras el cuarto gol de Liverpool