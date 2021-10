Gerard Piqué a poco del Barcelona vs. Real Madrid: “No aceptaré retirarme siendo suplente”

El más catalán. A pocos minutos de disputarse una nueva edición del clásico del fútbol español, los ánimos en tienda Blaugrana no son los mejores. El último triunfo por Champions League les permitió tener un respiro tras los malos resultados obtenidos y ante el Madrid tendrán que salir a ganar para no alejarse de los primeros lugares. Gerard Piqué, autor del gol entre semana, se refirió a la actual situación del club y habló sobre el final de su carrera futbolística.

“Me retiraré en el Barça. Eso es seguro. Lo que no aceptaré es retirarme siendo suplente. A ver, si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. ¿Pero un año entero en el banquillo? No, no me apetece”, manifestó en una entrevista al diario El País.

Gerard Piqué sumó el primer tanto del FC Barcelona en la Champions League 2021/2022.

Tras el mal inicio de temporada y la crisis deportiva que atraviesa la institución, el central se hizo presente y marcó el gol del triunfo ante el Dinamo de Kiev por la Champions League. Resultado que mantiene con vida a los culés en la competición.

“El otro día vi el récord de que era el mayor en marcar un gol europeo con el Barça y me deprimió para mal. Preferiría no haberlo metido... Luego vi que era el defensa con más goles en la competición con Roberto Carlos y eso estuvo mejor. Mucho mejor. Pero no me siento mayor. Claro que tengo una edad y cuando vea que no soy tan importante como siempre lo he sido me voy a ir”, acotó.

Por último, el central de 34 años enfatizó en la importancia de “invertir en traer talento” para que el Barcelona pueda salir lo antes posibles de sus problemas financieros.

¿Cuándo y dónde juegan FC Barcelona vs. Real Madrid?

FC Barcelona vs. Real Madrid se jugará EN VIVO y EN DIRECTO desde el Camp Nou este domingo 24 de por la fecha 10 de LaLiga Santander.

¿A qué hora es el clásico español Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid se llevará a cabo desde las 9.15 a. m. (hora peruana).