FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE: minuto a minuto del clásico español

¡Llegó el clásico español! FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE se verán las caras este domingo 24 de octubre, por la décima jornada de LaLiga Santander 2021/22. El compromiso entre azulgranas y merengues, que está pactado para las 9.15 a. m. (hora peruana), se desarrollará en el Camp Nou , ubicado en la ciudad de Barcelona y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN para toda Sudamérica. También podrás seguir online gratis este encuentro en la plataforma streaming Star+ y la web de La República Deportes.

FC Barcelona, octavo con 15 puntos, va en busca de la victoria para empezar a escalar posiciones. Los culés llegan a este compromiso tras vencer por la mínima diferencia al Dinamo Kiev; por su parte, el Real Madrid, tercero en LaLiga con 17 unidades, necesita ganar para no perder el paso al líder del torneo español, Real Sociedad.

FC Barcelona vs. Real Madrid: últimos duelos

¿Cuándo y a qué hora es el clásico español FC Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 24 de octubre desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

FC Barcelona vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Eric García, Sergi Roberto; De Jong, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Dest y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Eder Militao, David Alaba, Lucas Vázquez, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Rodrygo, Vinícius Jr. y Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Previa del clásico FC Barcelona vs. Real Madrid

Un clásico que presenta nuevos duelos. Como es el caso de Ansu Fati y Vinicius Junior. Una ‘final’ para Ronald Koeman y la opción de vencer por primera vez para Carlo Ancelotti en el Camp Nou. Además, la pelea de Karim Benzema por el ‘Balón de Oro’, la ‘batalla’ del centro del campo y la opción de estrenarse, al fin, de Eden Hazard. Cada escenario se sitúan en el foco de la gran cita.

Se marcharon los reyes, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y el clásico busca herederos al trono. Como grandes referentes en los jóvenes valores, aparecen dos candidatos claros, Ansu Fati y Vinicius Junior. El jugador de la selección española llega a la cita renovado y regresando a su versión letal. Ansu vestirá el dorsal 10. Con la portería siempre en mente ya es ídolo del barcelonismo.

Vinicius pide paso para reinar el clásico gracias a su evolución como goleador. Demuestra que el gol también se entrena aunque los grandes goleadores lo llevan de nacimiento. Con sus siete goles en menos de tres meses de temporada, ya mejora sus mejores registros. Siempre dispuesto a intentarlo, pese al error, demostrando una fortaleza mental clave para su éxito. El vértigo va asegurado en su estilo de juego. Uno de los futbolistas en peligro de extinción por encarar siempre al rival y retarle a base de velocidad y habilidad con el balón. Se ha convertido en indiscutible con Carlo Ancelotti.

¿Qué canal de TV transmitirá el clásico español FC Barcelona vs. Real Madrid?

Los canales de TV que transmitirá el compromiso entre FC Barcelona vs. Real Madrid serán ESPN para toda Sudamérica y la plataforma streaming Star+ o Star Plus. Recuerda que también podrás seguirlo a través de Movistar Play.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Real Madrid en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver FC Barcelona vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el choque entre FC Barcelona vs. Real Madrid online gratis deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de este encuentro, así como las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, goles y más.