Barcelona vs. Real Madrid: alineaciones confirmadas para el clásico español

Barcelona vs. Real Madrid se verán las caras este domingo 24 de octubre en lo que será una nueva edición del clásico español por la jornada 10 de LaLiga Santander. En la previa de este partidazo, los merengues son los favoritos ante los culés pese a que son visitantes. Asimismo, las casas de apuestas colocan a los dirigidos por Carlo Ancelotti como el equipo con más posibilidades de llevarse la victoria.

Y a pocas horas de que comience el choque, te presentamos a los titulares de ambas escuadras que disputarán el partido número 183 por la liga española .

Alineaciones confirmadas del Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Eric García, Piqué, Jordi Alba, De Jong, Sergio Busquets, Gavi, Dest, Memphis Depay, Ansu Fati.

Equipo titular del Barcelona para jugar ante Real Madrid. Foto: @FCBarcelona_es

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Rodrygo, Vinícius Jr., Benzema.

Los titulares del Real Madrid para jugar ante Barcelona en el Camp Nou. Foto: @realmadrid

¿A qué hora es el clásico español Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 24 de octubre desde las 9.15 a. m. (hora peruana).

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

¿Qué canal de TV transmitirá el clásico español FC Barcelona vs. Real Madrid?

Los canales de TV que transmitirá el compromiso entre Barcelona vs. Real Madrid serán ESPN para toda Sudamérica y la plataforma streaming Star+ o Star Plus.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Barcelona vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Si deseas seguir el choque entre Barcelona vs. Real Madrid online gratis deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás toda la información acerca de este encuentro, así como las alineaciones confirmadas, mejores jugadas, goles y más.