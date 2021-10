Cristiano Ronaldo a hinchas de Manchester United tras perder 5-0: “Se merecen algo mejor que esto”

Old Trafford dejó de ser el ‘Teatro de los sueños’ y se convirtió en el de las ‘pesadillas’ para los hinchas del Manchester United durante el reciente clásico de la Premier League contra el Liverpool. Pese a contar con la presencia de Cristiano Ronaldo, los red devils cayeron 5-0 en su propio estadio, resultado que el luso lamentó profundamente con un mensaje para sus seguidores en las redes sociales.

“A veces, el resultado no es aquel por el que peleamos. A veces, el marcador no es el que queremos. Y eso es responsabilidad nuestra, solamente nuestra, porque no hay nadie más a quién culpar. Nuestros hinchas estuvieron, una vez más, increíbles con su continuo apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El momento es ahora!”, publicó el delantero en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram

‘CR7′ no tuvo una actuación destacada en el encuentro, donde recibió una tarjeta amarilla por una polémica falta sobre un rival que se encontraba tendido sobre el césped. En el segundo tiempo, anotó un tanto que pudo ser el descuento para su club, pero el VAR lo anuló tras detectar una milimétrica posición adelantada.

Con la caída en casa, el conjunto dirigido por Ole Gunnar Solskjaer se queda en el séptimo puesto de la tabla de posiciones con 14 puntos, ocho unidades menos que el puntero Chelsea y fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales (Europa League y Champions League).

Hinchas abandonan Old Trafford a los 60 minutos

Cuando todavía faltaban 30 minutos para el final del cotejo y la cuenta ya iba 5-0 a favor de la visita, las cámaras de la transmisión televisiva captaron a un grupo de hinchas del Manchester United saliendo del estadio. En los exteriores,también se pudo ver una larga fila de personas alejándose del recinto, ya que prefirieron no seguir presenciando la apabullante derrota de su equipo.