¡Nuevo Récord Mundial! Letesenbet Gidey, campeona en media maratón femenina de Valencia

¡La más rápida! La fondista etiope Letesenbet Gidey se coronó campeona de la media maratón femenina de Valencia superando la marca de la keniana Ruth Chepnegetich y batiendo un nuevo récord mundial. La atleta llegó a la meta en un tiempo de 1:02:52 superando por más de un minuto la marca impuesta por su antecesora.

Esta no es la primera vez que Gidey consigue una marca mundial en la ciudad de Valencia. En el pasado, ya se había coronado campeona en los 5.000 metros en el NN Valencia World Record Day. Sin embargo, este nuevo triunfo es bastante significativo para la atleta, que no pudo participar de la edición anterior debido a la guerra en su país natal, pero que se mostró optimista por poder hacerlo este año. “Estoy segura de que puedo hacer el récord del mundo el domingo”, mencionó en la previa del evento ante los medios. La fondista también se mostró contenta ante el apoyo que recibió por parte de los valencianos durante la carrera.

Gidey no era la única etiope que buscaba romper el récord en Valencia, su compatriota Yalemzerf Yehualaw también anhelaba alcanzar dicha hazaña en la misma competencia. Yehualaw ya había logrado superar la marca mundial en el mes de agosto en un torneo realizado en Antrim (Irlanda) pero no fue ratificada como ganadora al no completar la homologación de la carrera por una distancia de 50 metros.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la ciudad española es escenario de un récord mundial en atletismo, pues en años anteriores han impuesto marcas para los 5.000 y 1.0000 metros.