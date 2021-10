Valera tras anotar en la victoria de Universitario: “Quiero acabar bien el año con la ‘U’”

Tras la victoria (2-1) de Universitario de Deportes sobre Cusco FC, el delantero Alex Valera declaró a Gol Perú sobre cómo vio el encuentro y habló de su racha goleadora con los cremas en la Fase 2. Además, se refirió al altercado que tuvo, al parecer, con el preparador físico de los cusqueños.

El atacante peruano no tuvo un buen arranque con los merengues en la Liga 1; sin embargo, logró acomodarse en el esquema crema: “Se me cerró el arco muchos partidos, pero nunca dejé de estar. Siempre estuve entrenando bien y siempre trabajé duro para el equipo. Si no metía goles, daba asistencias”.

“Lo importante es que ahora estoy anotando, estoy en racha y quiero seguir así. Quiero acabar bien el año con la ‘U’. Aún estoy en deuda y queda un partido pendiente para clasificar a la Copa Libertadores. Quise meter mucho más goles, pero estoy haciendo lo posible para terminar bien”, aseguró.

Sobre el encuentro, Alex indicó que el primer tiempo fue muy duro porque Cusco FC controló las acciones. Ya en la segunda parte, con el gol, acotó que todo se hizo más fácil: “Contento por este triunfo. Son tres puntos importantes para nosotros. Anotamos el primer gol y luego jugamos con más tranquilidad”.

Al final del partido, Valera se molestó con un integrante de los cusqueños. “Creo que el preparador físico fue quien empezó a insinuar algunas cosas que me faltaban el respeto. Toda mi vida he hecho las cosas bien por mi familia y una persona no va a venir a faltarme el respeto de la nada”, finalizó el delantero crema.