Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO vía Star+: ¿cómo ver EN DIRECTO ONLINE el clásico español?

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO juegan este domingo 24 de octubre por la fecha 10 de LaLiga Santander desde las 9.15 a. m. (hora peruana) y las 4.15 p. m. (hora española) . El duelo entre los merengues y culés se disputará en el Camp Nou. Podrás seguir este encuentro por el servicio streaming de Star+.

Además, podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS a través de la cobertura de La República Deportes. Aquí encontrarás toda la información del clásico español como la previa, alineaciones, minuto a minuto, incidencias y goles.

Barcelona vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Barcelona vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de octubre ¿A qué hora? 9.15 a. m. (hora peruana) y las 4.15 p. m. (hora española) ¿Dónde? Camp Nou ¿En qué canal? Star+.

La previa del Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Camp Nou en una nueva edición del clásico español por la jornada 10 de LaLiga Santander.

Los merengues, que no jugaron el último fin de semana ante Real Sociedad, llegan con un poco más de descanso que los culés. Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de ganar a mitad de semana ante Shakhtar Donetsk por la Champions League. En el torneo doméstico, los madridistas se ubican en el tercer lugar con 17 puntos.

Por otro lado, los culés vienen de imponerse por la mínima diferencia ante Dinamo Kiev en la Liga de Campeones aunque su juego dejó muchas dudas para sus hinchas. Y el fin de semana anterior ganaron 3-1 al Valencia.

La plantilla de Ronald Koeman van en la séptima casilla con 15 puntos, a cinco unidades del primer lugar .

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid?

Perú: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

México: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Paraguay: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 10.15 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, California): 7.15 a. m.

España: 4.15 p. m.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs. Real Madrid?

Perú: ESPN Sur, Star+

Colombia: ESPN Sur, Star+

Ecuador: ESPN Sur, Star+

México: Blue To Go Video Everywhere

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Venezuela: ESPN Sur, Star+

Chile: ESPN Sur, Star+

Argentina: ESPN Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar+, Movistar Laliga 2, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga.

¿Cómo ver Barcelona vs. Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Barcelona vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star+ , servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star+ para ver el Barcelona vs. Real Madrid?