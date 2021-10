Peñarol vs. Villa Española vía Roja Directa: ¿cómo y desde dónde ver el partido por el Campeonato Uruguayo?

Peñarol vs. Villa Española disputan en vivo vía Roja Directa la octava fecha del Campeonato Uruguayo este sábado 23 de octubre. A partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya), el Parque Viera albergará el cotejo, que se podrá ver por GolTV. Los aurinegros planean ratificar su lugar en la cúspide la tabla del torneo de la Primera División de Uruguay. Por su lado, los aurirrojos buscan salir del último puesto de la tabla .

El plantel de Mauricio Larriera está en el podio del campeonato, con 16 puntos. Esto refleja los buenos resultados que ha tenido en sus últimos cinco compromisos: cuatro victorias y una derrota. En el historial de este certamen entre ambos clubes, los últimos tres partidos favorecen a Peñarol, que lleva dos victorias, mientras que el tercer juego fue una igualdad.

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Villa Española?

En territorio uruguayo, el Peñarol vs. Villa Española comenzará desde las 7.00 p. m.

México, Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 p. m.

Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Peñarol vs. Villa Española?

Argentina: GolTV Latinoamérica

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: GolTV Latinoamérica

Colombia: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica

México: GolTV Latinoamérica

Perú: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol

Uruguay: GolTV Latinoamérica, VTV+

Venezuela: GolTV Latinoamérica

¿Dónde ver Peñarol vs. Villa Española EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Peñarol vs. Villa Española EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Peñarol vs. Villa Española en Roja Directa?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Peñarol vs. Villa Española

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Peñarol vs. Villa Española

Villa Española: G. Albín, G. Centurión, M. Fernández, A. García, E. Ghan, F. Godoy, W. Machado, D. Olivera, J. Ríos, C. Santucho, C. Tizón

Peñarol: A. Canobbio, P. Ceppelini, K. Dawson, E. Elizalde, W. Gargano, G. González, G. Kagelmacher, J. Ramos, F. Torres, J. Trindade, Agustín Álvarez Martínez