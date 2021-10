Millonarios vs. Junior EN VIVO por la Liga Betplay vía Roja Directa

Millonarios vs. Junior se juega en vivo vía Roja Directa por la fecha 15 de la Liga Betplay. El duelo de hoy, sábado 23 de octubre, en el estadio El Campín será transmitido por Win Sports desde las 8.10 p. m. (hora peruana y colombiana). Con 29 puntos, los comandados por Alberto Gamera se ubican en el puesto 2 de la tabla, mientras que los dirigidos por Arturo Reyes se posicionan en el lugar 4 con 24 unidades . Por ello, ambos clubes colombianos están obligados a ganar si quieren escalar en el torneo.

En su compromiso anterior, los embajadores vencieron por 2-0 a Santa Fé en el clásico de la capital. Con ello, Millonarios llega con la moral alta a este importante cotejo. Por su lado, Junior también viene de ganar . Esta vez lo hizo por 2-1 ante Jaguares, y desde que arrancó el campeonato no ha conocido la derrota.

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Junior?

En territorio peruano y colombiano, el Millonarios vs. Juniors arrancará a partir de las 8.10 p. m..

México, Perú, Ecuador, Colombia: 8.10 p. m.

Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil: 10.10 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.10 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Millonarios vs. Junior?

Chile: RCN Nuestra Tele

Colombia: Win Sports+, Win Sports Online, RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele, Fanatiz Mexico

Perú: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: RCN Nuestra Tele

Venezuela: RCN Nuestra Tele

¿Dónde ver Millonarios vs. Junior EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Millonarios vs. Junior EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Millonarios vs. Junior en Roja Directa?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Millonarios vs. Junior

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación posible de Millonarios vs. Junior

Millonarios: Vargas; Román, Llinás, Vargas, Bertel; Pereira, Giraldo, Silva; Ruíz, Rodríguez; Uribe.

Junior: Viera; Piedrahíta, Rosero, Ditta, Fuentes; Ángel, Vásquez; Hinestroza, Sambueza, González; Valencia.