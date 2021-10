FC Barcelona vs. Real Madrid: ¿qué canal transmitirá el clásico por la Liga Santander?

Este domingo 24 de octubre FC Barcelona y Real Madrid jugarán el esperado clásico español por la jornada 10 de la Liga Santander. Ambos equipos no solo se juegan el prestigio de ganarle al máximo rival, sino también la posición en la tabla. Barcelona podría superar al Madrid si consigue el triunfo, ya que sumaría 18 unidades; por su parte, los ‘merengues’ pueden aumentar a cinco puntos la diferencia con los culés, de conseguir la victoria en condición de visita.

¿Cómo llega FC Barcelona?

La escuadra blaugrana llega al partido ante el conjunto merengue con dos victorias consecutivas en condición de local: la primera fue ante el Valencia por tres tanto contra uno y el triunfo por la mínima ante el Dinamo Kiev por la UEFA Champions League.

Ronald Koeman dio sus expectativas en una conferencia de prensa antes del partido. “Es importante ganar. Hay una cierta confianza en nosotros mismos en que podemos ganar un clásico y con todo los cambios que estamos haciendo, los jóvenes que están entrando en el club”.

¿Cómo llega Real Madrid?

Por su parte, el equipo merengue no jugó el último fin de semana por el torneo domestico, pero sí hizo lo suyo en la UEFA Champions League tras vencer 5-0 al Shakhtar Donetsk en el estadio Olímpico de Kiev.

Carlo Ancelotti sabe que será un encuentro difícil ante los blaugranas y espera obtener su primer triunfo en el Camp Nou. “Nunca he ganado en el Camp Nou, pero pienso que es el tiempo de ganar. No será fácil, pero son tres puntos”, expresó.

Sánchez Martínez será el encargado de arbitrar el FC Barcelona vs. Real Madrid. Fuente: EFE

FC Barcelona vs Real Madrid: ficha del partido

Partido FC Barcelona vs. Real Madrid Fecha Domingo 24 de octubre Hora 9.15 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star+ Estadio Camp Nou, Barcelona

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs Real Madrid por la Liga Santander?

El clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 24 de octubre desde las 9.15 a. m. (hora peruana). A continuación, revisa el horario según tu región.

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

¿Qué canal transmitirá el partido FC Barcelona vs Real Madrid?

Los canales de TV encargados de transmitir el clásico español entre FC Barcelona vs. Real Madrid serán ESPN para toda Sudamérica y la plataforma Star+.

Perú: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Estados Unidos: ESPN+

España: Movistar

Mexico: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

¿Cómo ver FC Barcelona vs Real Madrid ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del FC Barcelona vs Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el FC Barcelona vs Real Madrid?

Para acceder a Star Plus para ver el FC Barcelona vs Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés inscrito, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

FC Barcelona vs Real Madrid: posibles alineaciones

Alineación de Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Eric García, Sergi Roberto; De Jong, Busquets, Gavi; Ansu Fati, Dest y Memphis Depay.

Alineación de Real Madrid: Thibaut Courtois; Eder Militao, David Alaba, Lucas Vázquez, Ferland Mendy; Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Rodrygo, Vinícius Jr. y Karim Benzema.

¿Dónde se jugará el clásico FC Barcelona vs Real Madrid?

Este encuentro, correspondiente al campeonato de primera división de España, se disputará en el estadio Camp Nou. Este estadio, que pertenece al club blaugrana, tiene capacidad para 99.534 espectadores y ha habilitado el 100% de ingreso para el encuentro ante el Madrid, gracias a la autorización de la Generalitat de Cataluña.