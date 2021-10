Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿qué canal transmitirá el partido de la fecha de la Liga 1 Betsson?

Un ambiente de clásico viviremos este domingo desde las 3.30 p. m. cuando Alianza Lima enfrente a Sporting Cristal por la penúltima fecha de la Fase 2 de la Liga Betsson. Si bien es cierto que ambos ya están clasificados a los play offs del torneo, este choque servirá para saber quién terminará primero en la tabla del acumulado. Además, ambos técnicos sacarán conclusiones del encuentro para prepararse de la mejor manera en la final. En esta nota sabrás qué canal transmite Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

Ambos equipos llegan con bajas sensibles para este encuentro. Por el lado de Alianza, no jugará Jefferson Farfán. Gente allegada al elenco íntimo sostuvo que no se trata de una lesión, sino que buscan cuidar a la ‘Foquita’ tras el trajín que hizo en la última fecha triple. Por su parte, Cristal sufre la ausencia de Martín Távara, habitual nombre en el once de Mosquera. El mediocampista sufrió una fractura y tiene hasta el próximo año en recuperación.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

El cuadro bajopontino llega al clásico con buen ánimo tras ganarle agónicamente por 1 a 0 a Ayacucho FC en la jornada pasada por la Liga Betsson.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El equipo victoriano viene invicto en lo que va la fase 2. Es más, no pierde desde Mayo cuando enfrentó a Sporting Cristal por la jornada 6 de la Fase 1. El cuadro dirigido por Bustos viene de ganar 5 partidos de forma consecutiva.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs Sporting Cristal ¿Cuándo juega? Domingo 23 de octubre ¿Donde? Estadio Nacional de Lima ¿A qué hora? 15.30 hora peruana ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1?

Los blanquiazules y rimenses medirán fuerzas este domingo 24 de octubre desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Florida): 4.30 p. m

¿Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El encuentro será transmitido en todo el territorio nacional por la pantalla de Gol Perú, canal 14 y 714 de Movistar.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

Sporting Cristal vs Alianza Lima: alineaciones probables

Alianza Lima: Ángelo Campos; Carlos Montoya, Míguez, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Josepmir Ballón, Édgar Benítez, Ricardo Lagos; Wilmer Aguirre, Jairo Concha y Hernán Barcos.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Christofer Gonzáles; Irven Ávila, Percy Liza y Alejandro Hohberg.

¿Dónde se jugará el partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima?

El ‘partido de la fecha’ se jugará en el coloso de José Diaz, mejor conocido como el Estadio Nacional de Lima.