Millonarios vs. Junior EN VIVO: ¿a qué hora juegan HOY por la Liga BetPlay?

Millonarios vs. Junior EN VIVO se miden a partir de las 8.10 p. m. (hora colombiana y peruana) por la fecha 15 del Torneo Clausura en la Liga BetPlay 2021. El encuentro se llevará a cabo en el estadio El Campín de Bogotá, con transmisión por TV a cargo de la señal de Win Sports+. Si quieres seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, puedes ingresa a La República Deportes, donde encontrarás las formaciones iniciales de ambos equipos y el marcador actualizado minuto a minuto.

Millonarios vs. Junior: ficha del partido

Partido Millonarios vs. Junior ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 23 de octubre ¿A qué hora? 8.10 p. m. (Perú y Colombia) ¿Dónde? Estadio El Campín ¿En qué canal? Win Sports +

¿A qué hora juegan Millonarios vs. Junior?

El compromiso Millonarios vs. Junior se podrá ver a partir de las 8.10 p. m. en el horario colombiano y peruano. Para seguirlo desde otros países, consulta la siguiente guía:

Colombia: 8.10 p. m.

Ecuador: 8.10 p. m.

México: 8.10 p. m.

Perú: 8.10 p. m.

Bolivia: 9.10 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.10 p. m.

Venezuela: 9.10 p. m.

Argentina: 10.10 p. m.

Brasil: 10.10 p. m.

Chile: 10.10 p. m.

Paraguay: 10.10 p. m.

Uruguay: 10.10 p. m.

España: 3.10 a. m. (domingo 24).

Millonarios, muy cerca de asegurar su clasificación a la ronda final del Torneo Clausura en la Liga BetPlay, recibe en el marco de la fecha 15 al Junior, que también espera seguir sumando para no dejar los primeros lugares de la tabla de posiciones.

El conjunto azul, escolta del líder Atlético Nacional con 29 puntos, viene de derrotar en el clásico capitalino a Independiente de Santa Fe por 2-0, con goles de Andrés Roman y Daniel Giraldo. Aunque no anota desde hace cinco fechas, el delantero Fernando Uribe sería considerado para este duelo con la esperanza de romper su mala racha.

Junior lleva ventaja sobre Millonarios este año. Foto: EFE

El Tiburón también obtuvo una gran victoria en la jornada previa al remontarle por 2-1 a Jaguares. Un autogol de Willer Ditta puso abajo a los rojiblancos, pero Luis González y Sebastián Viera aparecieron para dar vuelta al resultado.

Millonarios y Junior ya se enfrentaron tres veces este año, con balance de dos cotejos ganados para los de Barranquilla y uno para los bogotanos. El último cruce se disputó en junio. Fue triunfo del conjunto embajador por 2-0.

¿Dónde ver Millonarios vs. Junior?

La transmisión del encuentro Millonarios vs. Junior estará a cargo de Win Sports+, en exclusiva para territorio colombiano. Este canal, cuenta con los derechos televisivos de la Liga BetPlay y puede contratarse con los principales proveedores de TV por cable y/o satélite.

¿Cómo seguir ONLINE Millonarios vs. Junior?

Para que no te pierdas la transmisión por internet del Millonarios vs. Junior, ingresa a la plataforma Win Sports ONLINE, servicio de streaming donde podrás disfrutar la programación del canal Win Sports. En caso no tengas acceso al mismo, tienes la opción de mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Millonarios vs. Junior

Millonarios: Vargas; Román, Llinás, Vargas, Bertel; Pereira, Giraldo, Silva; Ruíz, Rodríguez; Uribe.

Junior: Viera; Piedrahíta, Rosero, Ditta, Fuentes; Ángel, Vásquez; Hinestroza, Sambueza, González; Valencia.

¿Dónde juegan Millonarios vs. Junior?

El escenario para el enfrentamiento entre Millonarios vs. Juniors será el estadio Nemesio Camacho, El Campín, ubicado en la ciudad de Bogotá. El aforo permitido para este duelo será del 75% de la capacidad total del recinto (25.440 espectadores).

Historial reciente de Millonarios vs. Junior