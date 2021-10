Carlos Mannucci presentó reclamo ante la CONAR por el arbitraje ante Boys

Esta tarde, el Carlos Mannucci de Trujillo presentó un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por el “pésimo arbitraje” durante el encuentro ante Sport Boys por la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

“Por el presente el Club Carlos A. Mannucci informa que esta tarde, se ha presentado a la CONAR nuestra queja formal por el pésimo arbitraje del encuentro entre Sport Boys vs. Carlos A. Mannucci, por la fecha 16 de la Fase 2 Liga 1, a cargo del juez Fernando Legario Vega y sus asistentes Alex Valdivieso Aliaga y Diego Jaimes Vallejos, como 4to árbitro Jesús Cartagena Tiburcio, y como asesor Ana Pérez Assante”, inicia el comunicado.

El equipo carlista citó las jugadas puntuales entre ‘Cachito’ Ramírez y David Dioses, así como el penal atajado por parte de Mannucci, que el árbitro decretó que se repita porque el portero del cuadro trujillano se adelantó.

Posteriormente, solicitaron a la CONAR que “sancione conforme corresponda” a los implicados. También pidieron que se designen árbitros FIFA para la última fecha de los siguientes encuentros: Mannucci vs. Cantolao, Sporting Cristal vs. Sport Boys y Alianza Universidad vs. Ayacucho FC.

Finalmente volvieron a señalar al árbitro Fernando Legario por sus decisiones durante el encuentro ante Universitario por la Fase 1.

“Por último, dejamos expresa confianza que fue el mismo árbitro Legario, quién en el encuentro entre Mannucci vs. Universitario del 23/05/2021, no sancionó el juego brusco y grave dentro del área del portero José Carvallo contra nuestro delantero Rely Fernández, por lo que es preciso se tomen las medidas del caso a fin de evitar que estas acciones relevantes en los resultados, puedan influir en la definición de la temporada”, finalizó.