Tabla de posiciones LaLiga Santander EN VIVO: revisa la programación de la fecha 10

La décima jornada de LaLiga Santander nos trae el ‘plato fuerte’ del fútbol español: el clásico entre FC Barcelona vs. Real Madrid, que se llevará a cabo este domingo 23 de octubre en el Camp Nou. La fecha que empezó este viernes 22 con el empate entre Osasuna vs. Granada, equipo donde milita nuestro compatriota Luis Abram, culminará el lunes 21 con el enfrentamiento entre Getafe vs. Celta de Vigo.

No hay duda alguna que el duelo que se llevará todos los reflectores será el enfrentamiento que protagonizarán azulgranas y merengues. Los dirigidos por Ronald Koeman se encuentran en la séptima casilla con 15 puntos, producto de cuatro victorias, una derrota y tres empates. Si bien los culés no iniciaron la temporada de la mejor manera, supieron encontrar el rumbo y encadenar dos victorias de manera consecutiva.

Primero vencieron por 3-1 al Valencia en condición de locales e hicieron lo mismo ante el Dinamo Kiev , donde supieron imponerse por la mínima diferencia gracias al tanto de Gerard Pique. La victoria ante el cuadro ucraniano significó sus primeros tres puntos en la Champions League, luego de dos derrotas seguidas.

Por otro lado, Real Madrid vive una realidad completamente diferente. Los merengues se encuentran en la tercera posición de LaLiga Santander con 17 unidades, a solo tres puntos del líder Real Sociedad. Si bien en el torneo doméstico perdieron 2-1 ante el Espanyol, atraviesan un gran momento en la Champions League, donde golearon 5-0 al Shakhtar Donetsk.

LaLiga Santander programación fecha 10

LaLiga Santander tabla de posiciones