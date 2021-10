Kimmich sobre su desición de aún no vacunarse: “Soy consciente de mis responsabilidades”

Luego de la aplastante victoria (4-0) del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim, Joshua Kimmich declaró en Sky que aún no se ha vacunado contra la COVID-19 y ha desatado la polémica en Alemania. El jugador mencionó que no es un opositor a la vacunación, solo espera más estudios científicos.

“Sí, es cierto, no estoy vacunado. Sigo teniendo algunas reservas. Creo que eso debe respetarse. Pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación. No digo categóricamente que no me vacunaré. Quiero esperar a estudios a largo plazo. Soy consciente de mis responsabilidades y sigo las reglas contra la COVID-19 cada dos o tres días”.

El año pasado, Joshua lanzó la iniciativa “WeKickCorona” junto a Leon Goretzka con una recaudación de fondos que ellos iniciaron con un millón de euros cada uno. Esto con la intención de proveer de vacunas a los países que no tuvieran la economía para poder adquirirlo. Tras su decisión de no vacunarse, lo calificaron como inconsecuente.

“No quiere decir que no practique lo que predico. Hemos donado dinero a Unicef para que habilitaran vacunas en países que no tienen acceso. Si la gente decide vacunarse, nosotros deberíamos facilitárselo” , afirmó.

Thomas Müller también habló en Sky después del partido: “Como amigo, creo que es una decisión aceptable. Todo el mundo debería poder decidir por sí mismo. Como compañero de equipo considerando que es mejor para los demás y teniendo en cuenta tanto la opinión científica como mi opinión, la vacunación sería lo mejor”, finalizó.