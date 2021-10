¡Clásicos imperdibles! Este domingo tendremos una jornada repleta de buen fútbol

Este domingo 24 de octubre habrá muchos clásicos a nivel mundial. Manchester United vs. Liverpool, Inter vs. Juventus y FC Barcelona vs. Real Madrid son algunos de los tantos partidos. Entérate en esta nota cuáles serán los más llamativos.

FC Barcelona vs. Real Madrid

Pese a ya no contar con jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas, entre otros, todas las ediciones del clásico siempre paralizan al mundo y centran su atención en ellos, por lo que este encuentro es imperdible.

Horarios del FC Barcelona vs. Real Madrid

México: 9.15 a. m.

Perú: 9.15 a. m.

Ecuador: 9.15 a. m.

Colombia: 9.15 a. m.

Bolivia: 10.15 a. m.

Venezuela: 10.15 a. m.

Paraguay: 10.15 a. m.

Argentina: 11.15 a. m.

Uruguay: 11.15 a. m.

Brasil: 11.15 a. m.

Chile: 11.15 a. m.

Manchester United vs. Liverpool

Los clásicos en la Premier League parecen ser cosa de todos los días por el gran número de equipos importantes e históricos en la liga inglesa. Uno de estos es el Manchester United vs. Liverpool, que enfrentará a jugadores como Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Edinson Cavani, Sadio Mané, Bruno Fernandes y Roberto Firmino en otro partido imperdible.

Horarios del Manchester United vs. Liverpool

Perú: 10.30 a. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

España: 4.30 p. m.

Italia: 4.30 p. m.

Inter vs. Juventus

La Serie A no se queda atrás y nos deleitará con lo mejor de ambos equipos. Grandes jugadas, goles, salvadas y, especialmente, la rusticidad de la liga italiana es de lo más llamativo del Derbi de Italia.

Horarios del Inter vs. Juventus

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Ajax vs. PSV Eindhoven

Países Bajos también aportará mañana con el encuentro entre Ajax vs. PSV en el mítico Johan Cruijff Arena. El exequipo de Jefferson Farfán se ubica segundo y en caso de ganarle a los de Ámsterdam, serán los líderes del torneo neerlandés.

Horarios del Ajax vs. PSV Eindhoven

Perú: 9.45 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

México: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m.

Olympique de Marsella vs. PSG

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar serán el atractivo principal de Le classique, que tiene a los dirigidos por Mauricio Pochettino como líderes de la Ligue 1 con 27 puntos, mientras que los marselleses se ubican en la tercera casillas con 17 tantos.

Horarios del Olympique de Marsella vs. PSG

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m. .

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Para los simpatizantes del fútbol peruano, Alianza Lima y Sporting Cristal chocarán por la jornada 16 de la Fase 2. Los victorianos ganaron la Fase 2 tras vencer a Mannucci, mientras que los rimenses derrotaron por la mínima diferencia a Ayacucho FC.

Horarios del Alianza Lima vs. Sporting Cristal