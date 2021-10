Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO ONLINE: clásico del astillero por la Liga Pro de Ecuador

Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO se miden este domingo 24 de octubre en el Estadio Geroge Capwell de Guayaquil por la undécima fecha de la segunda etapa de la liga ecuatoriana. La transmisión de este cotejo estará a cargo de GolTV y vía streaming lo podrás ver por la señal de GolTv Play desde las 6.30 p. m. (hora de Perú). Puedes seguir la cobertura ONLINE del encuentro con todas sus incidencias en La República Deportes.

Barcelona SC vs. Emelec: ficha del partido

Serie A de Ecuador Barcelona SC vs. Emelec ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de octubre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde juegan? Estadio George Capwell ¿Qué canal lo transmite? GolTV y GolTV Play

Barcelona SC vs. Emelec: árbitros designados

Función Réferi Árbitro principal Augusto Aragón Asistente 1 Christian Lescano Asistente 2 Byron Romero Cuarto árbitro Marlon Vera VAR Carlos Orbe

La transmisión del encuentro entre Barcelona SC vs. Emelec EN VIVO empezará a partir de las 6.30 p. m. en el horario peruano y ecuatoriano. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Ecuador: 6.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Estados Unidos: 6.30 p. m. (ET) / 3.30 p. m. (PT)

Costa Rica: 5.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (lunes 25 de octubre).

Barcelona SC vs. Emelec: canales de transmisión

Argentina: GolTV Latinoamerica

Bolivia: GolTV Latinoamerica

Chile: GolTV Latinoamerica

Colombia: GolTV Latinoamerica

Ecuador: GolTV Ecuador

Paraguay: GolTV Latinoamerica

Perú: GolTV Latinoamerica

Uruguay: GolTV Latinoamerica

Venezuela: GolTV Latinoamerica

Estados Unidos: GOLTV, GolTV Espanol.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Emelec ONLINE?

Para que no te pierdas el partido Barcelona SC vs. Emelec por internet, puedes sintonizar la señal de GolTV Play, servicio de streaming que pone a tu disposición toda la programación del canal GolTV. En caso de que no tengas acceso al mismo, en La República Deportes puedes seguir EN DIRECTO la cobertura gratis.

¿En qué estadio jugarán Barcelona SC vs. Emelec?

Barcelona SC vs. Emelec se enfrentarán en el Estadio George Capwell, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Lleva el nombre del fundador de Emelec, fue inaugurado el 2 de diciembre de 1945 y cuenta con capacidad para 40.000 aficionados.

¿Cómo van Barcelona SC y Emelec en la tabla?

Próximos partidos de Barcelona SC:

Próximos partidos de Emelec: