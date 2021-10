Olympique Marsella vs. PSG EN VIVO por ESPN: hora y canal del clásico en la Ligue 1

Olympique Marsella vs. PSG EN VIVO se enfrentan este domingo 24 de octubre en el Stade Vélodrome por la jornada 11 de la Ligue 1 2021-22. La transmisión de Le Classique estará a cargo de ESPN, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE del duelo a través de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas de los dos clubes, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

Olympique Marsella vs. PSG: ficha del partido

Partido Olympique Marsella vs. PSG ¿Cuándo juegan? Domingo 24 de octubre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Stade Velódrome ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Olympique Marsella vs. PSG?

En territorio peruano podrás seguir la cobertura del Olympique Marsella vs. PSG desde la 1.45 p. m. Consulta la guía de horarios si te encuentras en otros países de la región.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

El primer clásico francés para Lionel Messi será el plato fuerte en la undécima jornada de la Ligue 1. En el Stade Vélodrome, el líder PSG visitará al Olympique Marsella con la misión de mantener la diferencia respecto a su escolta para no pasar apuros en busca de su tetracampeonato.

El elenco parisino volvió a ganar en la última jornada con un sufrido 2-1 ante Angers. El delantero Kylian Mbappé fue la figura de aquel duelo con una asistencia y el agónico tanto que selló la victoria de su equipo.

Los marselleses, por su parte, no tuvieron problemas para golear en casa 4-1 al Lorient en su cotejo más reciente. A pesar de no convertir, Dimitri Payet fue el hombre más destacado con dos pases de gol y se perfila como uno de las cartas ofensivas más importantes de la escuadra de Sampaoli.

Olympique Marsella y PSG ya se vieron las caras dos veces a inicios de año, por la supercopa y por la liga, y en ambos casos el triunfo fue para los capitalinos. De los 10 últimos juegos, los celestes solo han sido capaces de salir airosos en una oportunidad.

¿Dónde ver Olympique Marsella vs. PSG?

En Sudamérica, la transmisión por TV del Olympique Marsella vs. PSG irá por la señal de ESPN. Revisa desde dónde verlo en otros países.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

España: Cuatro

Francia: Amazon Prime Video.

¿Qué canal sintonizar para ver Olympique Marsella vs. PSG vía ESPN?

Para ver el clásico Olympique Marsella vs. PSG por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo con el operador de TV paga que tengas contratado:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo seguir Olympique Marsella vs. PSG ONLINE por ESPN?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Olympique Marsella vs. PSG, puedes ingresar a ESPN Play, servicio de streaming que incluye todos los encuentros televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, puedes mantenerte informado a través de la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

¿Qué partidos transmite ESPN?

Además del cotejo Olympique Marsella vs. PSG, la cadena ESPN transmite partidos de diferentes ligas europeas y sudamericanas, como LaLiga Santander, Premier League, Ligue 1, Serie A, Liga Profesional Argentina, entre otras.

¿Cuál es la programación de ESPN?

En ESPN podrás encontrar una programación variada que incluye la transmisión de eventos en vivo como el Olympique Marsella vs. PSG, así como también otros deportes como el básquetbol, tenis, boxeo, artes marciales mixtas, además de espacios de análisis, especiales, entrevistas, etc.