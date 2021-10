Cristiano Ronaldo ‘explota’ contra sus críticos: “Les cerraré la boca y ganaré cosas”

Cristiano Ronaldo, quien hace poco se convirtió en el salvador del Manchester United con un agónico gol ante el Atalanta por la Champions League, se defendió de las críticas que ha venido recibiendo últimamente y, fiel a su estilo, se atrevió a dejar más de un mensaje provocador hacia sus más grandes detractores: “ Les cerraré la boca ”, avisó el atacante de Madeira.

“Para ser honesto, tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas ”, afirmó el futbolista del Manchester United en entrevista con Sky Sports.

Cabe resaltar que si bien el portugués se hace notar con los goles que marca, últimamente ha venido recibiendo críticas con respecto a su labor defensiva. La prensa inglesa, sobre todo, subraya que el popular ‘Bicho’ debería trabajar más en la recuperación del balón.

Ante estas afirmaciones, Cristiano señaló que si bien sabe “cuándo el equipo necesita mi ayuda en defensa”, su papel principal es “ganar” y “ayudar al equipo a ganar y marcar goles”.

En esa misma línea, el exdelantero del Real Madrid y Juventus aseguró que la “crítica es parte del negocio. No me preocupa. Y lo veo como algo bueno, para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque conocen mi potencial. Así que está bien. Te daré un ejemplo: si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si le gusta el mejor... te dirán que no le gusta”.

“Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el 100% por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano”, añadió el portugués, quien será titular este domingo 24 de octubre cuando el Manchester United se mida ante Liverpool por la Premier League.