Xavi Hernández sobre dirigir al Barcelona en un futuro: “Es mi objetivo y mi sueño”

En la previa del FC Barcelona vs. Real Madrid, Xavi Hernández mostró una vez más su deseo por ocupar el banquillo blaugrana . El campeón del mundo fue una de las opciones que barajó la junta directiva de Joan Laporta en caso de una posible destitución de Ronald Koeman. En una entrevista para 20 Minutos, el entrenador español habló sobre sus objetivos a corto y largo plazo.

Xavi tiene claro que en un futuro cercano quiere ser el estratega culé: “Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí”.

El campeón de todo con el Barça mencionó que como jugador siempre se preocupó por la evolución de sus compañeros: “Durante mi tiempo en el FC Barcelona y con la selección, siempre traté de poner mi granito de arena para ayudar y mejorar a otros jugadores, y esto es algo que ahora estoy disfrutando mucho en mi nueva carrera como entrenador. Ya lo hice como capitán, pero ahora (lo hago) como entrenador, y me alegra ver la evolución de los jugadores locales y saber que estoy aportando mi granito de arena”, finalizó.