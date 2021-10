PREVIA WWE SmackDown 22 de octubre EN VIVO: sigue las incidencias del evento

Crown Jewel dejó muchas dudas de cara a lo que podría suceder con algunas superestrellas de la marca azul. Especialmente con Roman Reigns, quien aún pone en dudas la lealtad de su asistente, Paul Heyman. Asimismo, Charlotte Flair y Becky Lynch podrían intercambiar sus campeonatos. Descubre las luchas pactadas, segmentos, horarios y demás en la siguiente nota.

En Vivo: Minuto a minuto SmackDown HOY 19:11 Empieza la noche con Roman Reigns Roman Reigns entra en escena en la jornada de hoy de SmackDown cuestionando a Paul Heyman

La previa de WWE SmackDown 22 de octubre 2021

Las campeonas femeninas de Raw y SmackDown, Charlotte Flair y Becky Lynch, respectivamente, podrían intercambiar sus preseas, puesto que ambas pertenecen a la marca opuesta al título que poseen. Tal y como pasó con The New Day y The Street Profits en 2020 cuando cambiaron los Campeonatos en Parejas de Raw y SmackDown.

Charlotte Flair y Becky Lynch. Foto: WWE

Tras su victoria en Crown Jewel 2021, Xavier Woods se coronó como rey del ring y esta noche tendrá una ceremonia real a cargo de su compañero de equipo, Kofi Kingston. Ambos luchadores fueron transferidos a la marca azul el pasado Draft, por lo que esta será su primera aparición del año.

Xavier Woods y Kofi Kingston. Foto: WWE

Horarios para WWE SmackDown 22 de octubre

6.00 p. m.- Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador) y Tegucigalpa (Honduras).

7.00 p. m.- Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá y Quito (Ecuador).

8.00 p. m.- Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana y Asunción (Paraguay).

9.00 p. m.- Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Santiago (Chile).

¿Qué canales transmiten WWE SmackDown 22 de octubre?

WWE Network

Fox Sports

USA Network

Movistar Play

¿Dónde seguir EN VIVO ONLINE WWE SmackDown 22 de octubre?

Si quieres VER EN VIVO ONLINE WWE SmackDown 22 de octubre, La República Deportes realizará el minuto a minuto con las luchas, segmentos y acontecimientos más importantes de la marca azul.