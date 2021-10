Jonathan Dos Santos marcó un nuevo tanto con Querétaro en la Liga MX

Querétaro y Mazatlán se enfrentaron por la fecha 15 de la Liga MX. A los 25 minutos del primer tiempo, J onathan Dos Santos apareció para marcar el primer tanto de los Gallos Blancos. El exfutbolista de Universitario de Deportes anotó con un gran golpe de cabeza tras un tiro de esquina. De esta forma, el delantero alcanzó los tres goles en el fútbol mexicano.

Este gol no sirvió de mucho, ya que los albiazules terminaron derrotados por 2-1 ante el Mazatlán. En los primeros minutos del segundo tiempo, el cuadro local volteó el marcador con goles de Camilo Sanvezzo e Iván Moreno.

Dos Santos llegó al conjunto mexicano a inicios del 2021, tras sus buenas actuaciones en Universitario. Sin embargo, el inicio del año no fue muy bueno para el uruguayo, quien no pudo jugar por problemas con su carta pase y por algunas lesiones que sufrió.

El primer gol del atacante con la camiseta del Querétaro fue el 30 de setiembre, en el encuentro que su club se impuso por 1-0 ante el Chivas de Guadalajara. En la jornada siguiente, el ‘Bicho’ anotó nuevamente en el empate ante el Toluca.

¿Jonathan Dos Santos volverá a Universitario para el 2022?

Dos Santos es muy recordado por la hinchada de Universitario de Deportes. Por ello, los aficionados se ilusionan con volver a ver al uruguayo con la camiseta crema. Hace algunos días, el representante del jugador señaló que a fin del 2021 queda como jugador libre y no descartó la posibilidad de retornar al club merengue.

“El tema de Universitario siempre se ve con buenos ojos. El entrenador (Gregorio Pérez) se llevó muy bien (con él). Se ve con buenos ojos, pero la verdad es que no hay nada. Se debe a Querétaro y no hemos hablado de su futuro. A Universitario le gustaría volver en algún momento de su carrera porque lo trataron de maravilla, fue una etapa linda para él, pero en el presente no se ha hablado del tema”, expresó su representante, Rafael Monge.